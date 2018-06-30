河北林业厅原副巡视员暴常青被开除党籍:贪得无厌

原标题：河北林业厅原副巡视员暴常青被开除党籍：以权谋私，贪得无厌

日前，经河北省委批准，省纪委监委对省林业厅原副巡视员暴常青严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，暴常青违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，利用职务上的便利在干部职务晋升方面为他人谋取利益并索取、收受财物。利用职务上的便利非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪，为他人和相关企业谋取利益并索取、收受财物涉嫌受贿犯罪。

暴常青身为党员领导干部，理想信念垮塌，宗旨意识淡薄，私欲膨胀，以权谋私，贪得无厌，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委监委会议研究并报省委批准，决定给予暴常青开除党籍处分，取消其退休待遇；将其涉嫌犯罪问题及所涉财物移送省人民检察院依法审查、提起公诉。

来源：河北省纪委监委网站

责任编辑：张申