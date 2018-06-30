蔡奇陈吉宁仅隔10个月再来雁栖湖调研 因为何事？

来源：北京日报

原标题：仅隔十个月，蔡奇陈吉宁再次来到雁栖湖调研，按照新定位提升国际会都功能！

今天上午，市委书记蔡奇到怀柔区就推进国际交往中心功能建设调查研究。他强调，北京作为大国首都，必须履行好新时代首都职责使命，超前谋划国际交往中心功能建设，更好服务党和国家事业发展大局。市委副书记、市长陈吉宁一同调研。

市委市政府高度重视国际交往中心功能建设。去年8月5日，蔡奇、陈吉宁来到雁栖湖调查研究。仅隔十个月，他们再次来到这里，走进雁柏山庄改造现场、核心岛雁栖酒店检查，并乘船察看环湖酒店组团改造提升进展。

察看雁栖湖周边环境整治

乘船察看环湖酒店组团改造提升进展

从项目规划设计到会务服务保障，从整合环湖资源到提升环湖景观，蔡奇、陈吉宁一路察看，一路研究。

来到核心岛察看

蔡奇叮嘱，要把握好环湖区域建筑基调、尺度与天际线，控制建筑高度，让建筑在湖山环抱之中。要保持湖面整体性，打通环湖岸线，还湖于民。要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持生态优先，搞好开发利用。

水天一色雁栖湖

风光旖旎核心岛

蔡奇在座谈会上指出，国际交往中心是承担重大外交国事活动的主要舞台，是向世界展示我国改革开放和现代化建设成就的首要窗口。进一步提升国际交往设施能力，优化国际交往功能布局，已经成为北京服务国家总体外交战略的迫切需要。要抓硬件改善，围绕重点区域加强功能建设，做好服务保障；进一步扩容完善雁栖湖国际会都和国家会议中心功能，并发挥奥林匹克中心区作为展示国家形象、加强国际交往的重要平台作用；南部地区要为国际交往功能规划布局预留出空间。要抓软件提升，进一步加强运营团队建设，健全完善运行服务保障机制，打响北京服务品牌。

蔡奇强调

要围绕“服务国家顶层国际交往、可举办全流程主场外交活动的核心承载区”定位，推进雁栖湖国际会都功能提升。要抓好资源整合和改造提升。继续协调各方将环湖服务设施并入国际会都，实现统一规划、统一布局、统一修缮、统一运营。项目改造提升要契合湖山景色。雁栖小镇要做成特色精品小镇，低密度开发，为整个区域配套，先抓好起步区建设。要加强会都周边环境整治和景观设计，做好历史文化保护挖掘，实行严格的风貌管控。要研究会都区域的交通组织方案，深化南部组团的产业研究，促进会展、旅游融合发展。

蔡奇强调

国家会议中心二期建设要兼顾峰会使用和平时运营的平衡，注重融入奥林匹克中心区整体格局，充分考虑2022年北京冬奥会的筹办需求，提高商务、交通、安保、餐饮等服务保障能力，提升国际会展举办水平。

蔡奇要求

市级层面要加大统筹推进力度，确保雁栖湖国际会都和国家会议中心的扩容提升各项任务落到实处。当前要集中力量做好主场外交的服务保障工作。

陈吉宁讲话说

要拓展国际视野，借鉴国际经验，加强国际交往重要设施和能力建设。一要做好统筹。雁栖湖国际会都扩容提升要做好远近统筹，控制工期、抓好近期在施工程，同时谋划好持续提升工作，为重大国事活动和会议会展提供更好服务保障。国家会议中心二期建设要做好与一期及周边的统筹，在空间与功能上与奥林匹克公园等周边区域实现互补，奥林匹克公园也要结合国家会议中心二期建设进行整体提升。二要抓好细节，特别是细部设计、细部服务，坚持高品质，精益求精地建设雁栖小镇等项目，提高服务保障水平。三是雁栖湖国际会都和国家会议中心二期建设，要融入更多高品位的文化与科技要素，提高品位，形成特色。

市领导阴和俊、崔述强、隋振江，市政府秘书长靳伟一同调研。

责任编辑：桂强