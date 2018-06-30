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蔡奇陈吉宁仅隔10个月再来雁栖湖调研 因为何事？

蔡奇陈吉宁仅隔10个月再来雁栖湖调研 因为何事？
2018年06月30日 19:04 新浪新闻综合
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　　来源：北京日报

　　原标题：仅隔十个月，蔡奇陈吉宁再次来到雁栖湖调研，按照新定位提升国际会都功能！

　　今天上午，市委书记蔡奇到怀柔区就推进国际交往中心功能建设调查研究。他强调，北京作为大国首都，必须履行好新时代首都职责使命，超前谋划国际交往中心功能建设，更好服务党和国家事业发展大局。市委副书记、市长陈吉宁一同调研。

　　市委市政府高度重视国际交往中心功能建设。去年8月5日，蔡奇、陈吉宁来到雁栖湖调查研究。仅隔十个月，他们再次来到这里，走进雁柏山庄改造现场、核心岛雁栖酒店检查，并乘船察看环湖酒店组团改造提升进展。

察看雁栖湖周边环境整治察看雁栖湖周边环境整治
乘船察看环湖酒店组团改造提升进展乘船察看环湖酒店组团改造提升进展

　　从项目规划设计到会务服务保障，从整合环湖资源到提升环湖景观，蔡奇、陈吉宁一路察看，一路研究。

来到核心岛察看来到核心岛察看

　　蔡奇叮嘱，要把握好环湖区域建筑基调、尺度与天际线，控制建筑高度，让建筑在湖山环抱之中。要保持湖面整体性，打通环湖岸线，还湖于民。要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持生态优先，搞好开发利用。

水天一色雁栖湖水天一色雁栖湖
风光旖旎核心岛风光旖旎核心岛

　　蔡奇在座谈会上指出，国际交往中心是承担重大外交国事活动的主要舞台，是向世界展示我国改革开放和现代化建设成就的首要窗口。进一步提升国际交往设施能力，优化国际交往功能布局，已经成为北京服务国家总体外交战略的迫切需要。要抓硬件改善，围绕重点区域加强功能建设，做好服务保障；进一步扩容完善雁栖湖国际会都和国家会议中心功能，并发挥奥林匹克中心区作为展示国家形象、加强国际交往的重要平台作用；南部地区要为国际交往功能规划布局预留出空间。要抓软件提升，进一步加强运营团队建设，健全完善运行服务保障机制，打响北京服务品牌。

　　蔡奇强调

　　要围绕“服务国家顶层国际交往、可举办全流程主场外交活动的核心承载区”定位，推进雁栖湖国际会都功能提升。要抓好资源整合和改造提升。继续协调各方将环湖服务设施并入国际会都，实现统一规划、统一布局、统一修缮、统一运营。项目改造提升要契合湖山景色。雁栖小镇要做成特色精品小镇，低密度开发，为整个区域配套，先抓好起步区建设。要加强会都周边环境整治和景观设计，做好历史文化保护挖掘，实行严格的风貌管控。要研究会都区域的交通组织方案，深化南部组团的产业研究，促进会展、旅游融合发展。

　　蔡奇强调

　　国家会议中心二期建设要兼顾峰会使用和平时运营的平衡，注重融入奥林匹克中心区整体格局，充分考虑2022年北京冬奥会的筹办需求，提高商务、交通、安保、餐饮等服务保障能力，提升国际会展举办水平。

　　蔡奇要求

　　市级层面要加大统筹推进力度，确保雁栖湖国际会都和国家会议中心的扩容提升各项任务落到实处。当前要集中力量做好主场外交的服务保障工作。

　　陈吉宁讲话说

　　要拓展国际视野，借鉴国际经验，加强国际交往重要设施和能力建设。一要做好统筹。雁栖湖国际会都扩容提升要做好远近统筹，控制工期、抓好近期在施工程，同时谋划好持续提升工作，为重大国事活动和会议会展提供更好服务保障。国家会议中心二期建设要做好与一期及周边的统筹，在空间与功能上与奥林匹克公园等周边区域实现互补，奥林匹克公园也要结合国家会议中心二期建设进行整体提升。二要抓好细节，特别是细部设计、细部服务，坚持高品质，精益求精地建设雁栖小镇等项目，提高服务保障水平。三是雁栖湖国际会都和国家会议中心二期建设，要融入更多高品位的文化与科技要素，提高品位，形成特色。

　　市领导阴和俊、崔述强、隋振江，市政府秘书长靳伟一同调研。  

责任编辑：桂强

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