海军首位女舰长有望诞生 曾服役于辽宁舰航母(图)

原标题：郑州舰实习舰长韦慧晓即将迎接考核，海军首位女舰长有望诞生

韦慧晓 中山大学微信公号 图

军方权威媒体近日公开的新闻报道披露，“海军首位女副舰长”，现任东海舰队某驱逐舰支队郑州舰实习舰长的韦慧晓即将迎来舰长全训考核，目前“距离成为中国海军首位女舰长只有一步之遥”。

7月3日，《解放军报》在第5版刊发的一篇题为《韦慧晓：逐梦女舰长》的文章中提到：

“见到韦慧晓是在郑州舰靠港后的第二天。

“此前，作为郑州舰实习舰长，她随另一艘舰艇出海完成训练任务后，没有乘舰艇返航，而是直接飞回部队，匆匆随本舰出海参训。

“为迎接下一步的舰长全训考核，韦慧晓铆足了劲全力以赴。

“高强度、快节奏的训练令她一直清瘦，胳膊纤细，挽成短袖的迷彩服袖子显得宽大。她眼神里闪烁着光芒，头发比百度百科里那张军装照上的样子还要短，干练里透着英气。

“目前，这位来自革命老区广西百色的壮族女军官，距离成为中国海军首位女舰长只有一步之遥。”

上述报道披露，韦慧晓有望成为解放军海军首位女舰长。

根据《解放军报》、《中国青年报》、《解放军生活》杂志等官方媒体公开的信息，韦慧晓，女，壮族，1977年11月出生，中共党员。

韦慧晓本科在南京大学读大气科学，毕业后进入华为公司从事行政工作，硕士和博士在中山大学读地球科学，其间曾赴西藏支教、到北京当奥运会志愿者。

读博期间，参军的念头逐渐在她脑海中清晰起来。2010年10月底，她给海军首长寄出一封厚厚的自荐信，表达想成为一名现役军人的愿望。自荐信寄出3天后她就收到了海军有关部门的电话，半个月后海军方面派人到学校考察，了解情况后为她提供了3个选择，其中包括当时正在组建的航母接舰部队。没有任何犹豫，韦慧晓选择了这项“与民族崛起紧紧相连”的事业。

2012年2月，35岁的韦慧晓从中山大学地球科学系博士毕业，成为我国首艘航母辽宁舰的一员。她随后在当年10月获任航海部副航海长，成为航母上第一位女副部门长。

另外，从2012年8月起，韦慧晓先后在大连舰艇学院航海指挥和舰艇战术指挥两个专业学习深造，取得军事学学士学位。

2015年4月，韦慧晓担任长春舰实习副舰长。随后她利用1年零8个月的时间，顺利通过了副舰长独立操纵和岗位合格考核。2016年3月，韦慧晓成为海军首位女副舰长。

2017年9月，因表现优异，韦慧晓被任命为郑州舰实习舰长。同年，她还当选十九大代表。

责任编辑：余鹏飞