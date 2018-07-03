河南官员与情人开房不雅视频曝光 自称遭敲诈勒索

原标题：河南洛阳一国土局干部不雅视频遭曝光 纪委：违反纪律将作出处理

视频画面截图

杜某渊进入酒店。视频截图

新京报快讯（记者林斐然 实习生施晶晶）日前，一则“洛阳市国土局领导杜某渊与女子宾馆内开房”的消息引发热议，网帖中大量不雅视频画面遭曝光。7月2日，洛阳市纪委副书记骆延军回应新京报记者称，纪委已介入此事，涉事官员违反廉洁纪律，将对其作出处理。

当事女子反应官员有作风问题

爆料人小丽（化名）告诉新京报记者，其与杜某渊2016年通过微信相识，并确立情人关系。2017年夏天，小丽意外怀孕后向杜某提出结婚要求被拒绝，两人产生矛盾。同年12月，两人在某宾馆开房时，小丽使用摄录设备录制了不雅视频，并通过一些“媒体渠道”进行反映。

记者获得的视频画面一共4段，总时长超过1小时。视频中，一长发女子先进入房间放置好录像设备，随后一年长男子进入房间，二人在床上发生性行为后，还进行了一段长时间的交谈。经比对面部特征，视频中的男子与洛阳市伊川县国土资源局原局长杜某渊高度相似。

小丽说，2018年2月份，两人最后一次见面开房时，被“媒体人”堵在房间内，此后5月份，两人裸照和床照被人相继在网上曝光，杜某渊试图花钱封口未果，认为不雅视频曝光与小丽有关，两人关系彻底破裂。

纪委称将对涉事官员作出处理

6月30日，洛阳市伊川县国土资源局原局长杜某渊接受新京报记者电话采访时称，此事为敲诈勒索，自己已向公安机关报案处理。

7月2日，洛阳纪委副书记、监察委副主任骆延军回应此事称，杜某渊已退休两三年，其上述作风问题纪委部门已经发现，目前正在调查。

就当事人反映的“有人做局敲诈”的情况，骆延军说，相关部门也已经注意到此事，但这并不影响对杜某渊的处理，“他违反了廉洁纪律，生活纪律，肯定要处理他。”

责任编辑：柳龙龙