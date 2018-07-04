世卫组织成立器官移植机构 中国教授或任名誉主席

原标题：WHO成立器官移植机构，中国分量重

[环球时报赴西班牙特派记者 范凌志]当地时间7月3日，在西班牙首都马德里召开的第27届国际器官移植大会上，世界卫生组织（WHO）人体器官组织捐献与移植特别委员会正式成立，中国人体器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫教授被提名为名誉主席，中国的王海波教授担任特别委员会的委员。《环球时报》记者了解到，该提名还需要经WHO最后确认，届时，中国与美国将成为在该委员会中仅有的有2名委员的国家。

WHO人体器官组织捐献与移植特别委员会旨在为WHO提供有关器官捐献与移植的政策建议和技术支持，协助各成员国加强本国器官和组织捐献与移植系统，推动成员国加强器官移植监管，保障人权。3日，《环球时报》记者在马德里IFEMA展览中心的会议现场看到，来自世界各地的31名顶级器官移植专家一早便来到位于10号馆二层的会议室，在投票环节开始前，所有非投票人士都要离开会场。黄洁夫会后告诉记者，本次投票采取无记名的方式，美国哈佛大学器官移植专家弗朗西斯·德尔莫尼科以22票的高票当选委员会主席。

值得注意的是，在从WHO的6个大区、190多个成员国中选出30名委员的基础上，特别委员会增加黄洁夫教授1名特殊委员。同时，中国的王海波教授也担任特别委员会的委员。至此，中国与美国将成为该委员会中仅有的有2名委员的国家。为什么会提名中国专家为国际顶级器官移植机构的名誉主席？在随后举行的媒体见面会上，德尔莫尼科在回答《环球时报》记者这一问题时表示，首先，WHO成立器官捐献与移植特别委员会的提议是由黄洁夫首先在2017年2月的梵蒂冈“反对器官贩卖全球峰会”上提出的，另外，这项提名也考虑到中国对国际器官移植界的影响及贡献，体现了国际社会对中国器官移植事业巨大进步的认可。

近年来，中国在国际器官移植界的地位有了显著改变，这一点，在2日晚举行的国际器官移植协会主席晚宴就可看出。国际器官移植协会主席南茜·阿舍特别邀请黄洁夫在晚宴上致辞，黄洁夫说：“正如今晚坐在我身边的教皇科学院院长马塞洛对我讲的那样，中国人民很幸运有习近平主席这样开明、有智慧、有担当的领导人。”黄洁夫说，中国将继续致力于人类命运共同体的建设，实现“一带一路”倡议，开展与世界各国人文卫生方面器官捐献与移植领域的交流与合作，“中国不当‘领袖’，但将发挥引领作用，当好学生也当好老师。不输出‘中国模式’，但愿与世界共享中国的经验与智慧！”

责任编辑：张玉