今年“七一”香港发生重大变化 令BBC们哀嚎不已

原标题：今年“七一”香港发生重大变化，令西方媒体哀嚎不已…

这两天，众多西方媒体又纷纷报道了由香港反对派和反内地势力组织、并有港独分子参加香港“七一”游行。

不过，今年这场游行的一个变化，却令这些西方媒体感到十分“郁闷”……

“香港的这场年度游行今年已经创下了参与人数的历史新低”，英国路透社在其报道中写到。

这家英国媒体还介绍说，尽管活动的组织者说今年游行有5万人，而警方则说人数是9800人，双方也都表示此次游行的参与者是这场始于2003年的游行史上最低的一回。

英国的BBC也以“香港游行创人数新低”为标题报道了这一情况。不过，这家最爱BB香港的英国媒体却把原因归咎于了“过去一年一些知名民主派人数都被政府关入了监狱”。

但香港警方和第三方的数据却显示，过去4年里香港“七一”游行的人数一直在下跌。其中2015年时的参与人数就已经创下了当时的历史新低——彼时那些扰乱香港法治，煽动香港内地对立、甚至鼓动港独的“民主人士”，都还并未遭到法律的制裁。

而在2015年之后的每一年，游行的参与人数更是在不断刷新“历史最低”的记录。

所以，从数据来看，香港“七一”游行人数的不断减少反而更能说明，除了反内地乃至反华的香港及国外势力，香港民众对这个越发偏执和不断制造社会对立与仇恨的游行正在失去兴趣。

（图为今年游行现场，图片来自文汇报）

另外，香港的文汇报等媒体还曝光说，这次游行的组织者还违反之前警方规定的游行路线，幸好警方努力维持秩序，才没有造成混乱。

可笑的是，即便西方媒体也清楚这游行在香港的热度已越来越小，他们“逢中必反”的立场却决定了他们今年仍然要借着这次游行去完成一篇篇“妖魔化中国”的命题作文。

比如，路透社、BBC，德国之声，纽约时报就都在他们报道中明显流露出了“今年人数虽然最少，仍可歌可泣”的情感。他们还“偷换概念”，把那些破坏香港法治和社会秩序的极端分子描述成是“民主人士”，而香港政府和中央则成了这些西方媒体笔下的“反面角色”。

其中，BBC还在其报道中专门贴出了港独分子黄之锋的照片，并称呼他是“民主人士”，而纽约时报则在其报道中重点突出了“港英时期才是香港最好的时期”这类言论。

当然，在耿直哥看来，这些西方媒体的报道口气更像是宣泄一种恼羞成怒的情绪。而且，看着《纽约时报》等西方媒体一边在美国天天骂美国总统特朗普“排外”，一边却给香港那些骂内地人“支那”和“蝗虫”的“排外”反内地和港独势力站台，更会给人一种“精神分裂”的感觉……

所以，我觉得咱内地民众也没必要拿这些报道以及这场游行多当回事，当个笑话看看就行了。

责任编辑：张义凌