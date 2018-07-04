联合国官员支持中国拒收洋垃圾:公民免受污染威胁

原标题：联合国官员支持中国拒收洋垃圾：国家有权保护公民免受污染威胁
[环球时报综合报道]联合国环境规划署执行主任艾瑞克·索尔海姆3日晚在法国驻华大使馆接受《环球时报》记者采访，称赞中国全面禁收洋垃圾的举措。他说，每个国家都有权力保护公民免受垃圾污染的威胁，中国此举是值得肯定的。
2018年年初起，中国开始全面禁止从国外进口24种“洋垃圾”，一些欧美国家因此出现垃圾堆积如山的情况。对此，索尔海姆表示，“这会促使欧美国家寻求新的途径来解决垃圾循环的问题”。
索尔海姆和法国宪法委员会主席法比尤斯3日晚在北京法国大使馆介绍了《世界环境公约》的推进情况。《世界环境公约》是基于《巴黎协定》和联合国《2030年可持续发展议程》，根据新的焦点问题加以补充。今年5月中旬，联合国大会投票通过为公约建立框架。
法比尤斯介绍称，希望通过协商和谈判，来形成更加具有法律约束力的公约，以成为多边框架下应对全球气候变化的有力保障。中国在推进此倡议中发挥了积极的作用。（陈青青）
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