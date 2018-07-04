官员开房不雅视频曝光自称遭敲诈 官方:已开党籍

原标题：伊川官方回应国土局原局长不雅视频事件：给予开除党籍处分

新京报快讯（记者雷燕超）7月3日，新京报披露洛阳市伊川县国土局原局长杜群渊与女子在酒店内发生不正当性关系，被摄录下不雅视频一事。7月4日晚间，伊川县有关部门就此事作出回应，称涉事人杜群渊违反生活纪律，决定给予其开除党籍处分，待全部调查结束后，再做进一步处理。

新京报记者获得的视频画面一共4段，总时长超过1小时。视频中，一长发女子先进入房间放置好录像设备，随后一年长男子进入房间，二人在床上发生性行为后，还进行了一段长时间的交谈。

6月30日，杜群渊接受电话采访时称，此事为敲诈勒索，自己已向公安机关报案处理。

据伊川相关部门通报，网上出现有关疑似伊川县国土资源局干部杜群渊违纪行为的信息后，洛阳市纪委派驻洛阳市国土资源局纪检组立即开展调查。

经查，杜群渊系伊川县国土资源局原主任科员，存在违反生活纪律错误。依据《中国共产党纪律处分条例》，伊川县纪委根据洛阳市纪委派驻洛阳市国土资源局纪检组的调查结论，经研究并报伊川县委批准，决定给予杜群渊开除党籍处分。待调查全部结束后，再作进一步处理。

就此前杜群渊反映遭遇“作局”以及“敲诈勒索”一事。通报称，由于此案件同时涉嫌敲诈勒索，伊川县公安局已立案侦查，其中一名犯罪嫌疑人涉嫌敲诈勒索罪已被刑事拘留，案件目前正在侦办中。

责任编辑：余鹏飞