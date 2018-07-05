原标题：吉布提国际自贸区今天开园 中国投资广受欢迎

[环球时报赴吉布提特派记者 李若菡]由中国企业投资建设的吉布提国际自由贸易区5日举行开园仪式。2045年项目全部开发完成后，这里将成为全非洲最大的自贸区。因为中国第一个海军后勤保障基地就建在吉布提，这个小国为国人熟知，也被西方媒体紧盯。在这两天的采访过程中，《环球时报》记者感受到的是当地人对未来的向往和对中国的感激。

当《环球时报》记者3日走进吉布提国际自贸区时，看到在接近43度的高温下，员工们正忙碌地进行最后的布置工作，准备迎接5日的开园仪式。吉布提国际自贸区在吉布提政府的支持合作下，由招商局集团、大连港集团联手参与开发、建设、管理和运营。园区规划总面积48.2平方公里，一期6平方公里。包括商贸物流园区、出口加工区和商业辅助区，主要吸引物流、贸易、汽车、机械、建材、海产加工、食品加工等中国企业入园设厂。目前区内各项基础设施正在紧张施工，7万平方米的仓库、园区大门、道路等已于2018年上半年完工，年中具备封关运作条件，办公楼及酒店预计2018年下半年完成建设。

5日开园的是2.4平方公里的一期工程首发区。据招商局工作人员向《环球时报》记者介绍，首发区内各项基础设施已基本完成。目前已经有20多家当地和国内企业签署入园意向书，同时园区还在与30多家企业沟通落实合作意向，还有更多企业对园区表示有兴趣。

国土面积仅2.3万平方公里的吉布提，因牢牢扼守红海的南大门，连接亚非欧三大洲，坐拥发展国际贸易的天时地利。吉布提港口和自贸区管理局主席哈迪今年3月接受《环球时报》记者专访时曾表示，这座自由贸易区将成为“海上丝绸之路”的新枢纽。“全球贸易的80%是通过航运完成的，所以吉布提有机会‘解锁’整个东非地区。”

在《环球时报》记者采访中，吉布提当地商人反复提到自贸区以及中企在吉投资的其他项目，不仅仅意味着商业和投资机会，更多的是给当地带来工业化所必备的基础设施、人员设备和管理经验。多哈雷多功能码头一名吉布提的高层管理人员对记者说，尽管外国公司早在一百多年前就来到吉布提，但是吉布提真正的发展，是随着近五年中国企业的投资才逐渐展开。

类似说法，《环球时报》记者在走访吉布提老港口和自贸园区时经常从吉布提人口中听到。在向记者介绍施工背景时，吉布提国际自贸区工程队的管理人员Abdi Bouraleh多次强调，只有中国企业才愿意真正投入到吉布提的建设中去。“相较于其他国家，中国更强调共同发展，对于中国企业而言，在吉布提投资不是施舍，而是真心实意想为当地发展作出贡献。”天津师范大学自由经济区研究所所长孟广文在接受《环球时报》记者采访时说，中国“不干涉别国内政”的政策，意味着中国的投资没有任何政治条件，这也使得吉方更容易接受。

根据顾问公司阿特金斯的咨询报告预测，自贸区开始运营后，将直接促进吉布提的商业发展，通过分期开发的项目实施，有望在40年的开发期内创造40亿美元的GDP总量，直接或间接带动10万个以上的就业机会，超过吉布提全国可就业人口的1/6。

孟广文对《环球时报》记者说，吉布提由于基础设施落后，商业环境不成熟，以及大国间政治博弈带来的不确定性，让很多外国投资者望而却步。此次自贸区项目，可成为吉布提是否能成为非洲商贸和物流中心的一块试金石。

责任编辑：张迪