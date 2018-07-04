蔡英文发帖用了《史记》一句话 岛内网友瞬间炸锅

原标题：承认自己是中国人了？蔡英文命名勋章引用《史记》
海外网7月4日电 就在台湾经济每况愈下、岛内民怨四起之时，蔡英文化身“网瘾少女”在社交平台ins上尤为活跃。
时不时在上面晒一晒生活日常，例如“今天小朋友带我到游戏场玩，真的很有趣！”
要么，就是晒一晒自家的宠物猫。
与公开场合不同，蔡英文的ins账号风格迥异，文青范儿十足，让不少岛内网友痛骂：“台湾经济这么差，蔡英文还这么闲。”
3日，蔡英文更新了自己的社交平台ins，上面的内容又让岛内网友炸锅了。
3日，蔡英文在蔡办为即将离任的“美国在台协会台北办事处处长”梅健华颁发“大绶景星勋章”，随后在ins上解释了勋章命名的来源。
在这则帖文中，蔡英文称，中国古籍《史记》的天官书记载：“天精而见景星，其状无常，常出现于有道之国。”“景星”二字代表德性崇高的意思。
蔡英文当局自上台起不停搞“去中国化”的小动作，对于此次引用《史记》，岛内网友议论纷纷。
有岛内网友讽刺：“蔡小姐，你是‘台湾人’还是‘中国人’？”
也有网友表示：“民进党都要‘去中国化’了，引什么史记，那不是你们该读的书。”
民进党当局上台以来，“台独”政策不得人心，台湾岛内社会动荡不安，民众纷纷走上街头，“友邦”也接连“断交”。不少岛内媒体、学者“苦口婆心”奉劝蔡英文早点承认“九二共识”和“一个中国”。台湾《中时电子报》早前就曾撰文指出，蔡当局只要承认台湾人就是中国人，两岸关系就会在片刻之间春暖花开。（海外网/李萌）
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