浙江嘉兴纪委书记陈刚病逝 1天后市主要领导调整

原标题：嘉兴市委常委、纪委书记去世

据《浙江日报》消息：嘉兴市委常委、市纪委书记、市监委主任陈刚同志，因病医治无效，于2018年7月1日16时25分在嘉兴逝世，享年55岁。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，陈刚最近一次主持嘉兴市纪委常委会议是在今年3月22日，专题传达学习全国“两会”精神。

今年4月8日，浙江省委第三巡视组巡视嘉兴市工作动员会召开。据《嘉兴新闻》画面显示，陈刚出席了会议。

此后，他很少亮相在公开报道。相关活动委托嘉兴市纪委常务副书记、市监委副主任王蕾主持。

最近一次是在5月25日。当天，时任浙江省委常委、纪委书记、组织部长任振鹤率省纪委调研组来嘉兴调研并召开座谈会。陈刚并未出席，他委托王蕾汇报了嘉兴纪检监察工作情况。

陈刚出生于1963年4月，是浙江义乌人，中央党校大学学历，1987年4月加入中国共产党，1988年8月参加工作。

他曾长期在浙江省纪检监察系统工作。曾历任浙江政法专科学校学生处干部，省监察厅研究室干部、副主任科员，省纪委审理室副主任科员、主任科员，余姚市肖东镇党委副书记、市监察局副局长（挂职）等职。

此后，他还担任浙江省纪委纪检监察三室副主任、正处级副主任、申诉复查室主任，省质量技术监督局党委委员、派驻纪检组组长、监察专员。

2013年5月，时任嘉兴市委常委、市纪委书记徐鸣华交流到浙江省纪委任职，陈刚则转任嘉兴市委常委、市纪委书记。

当年5月20日，在嘉兴市纪委监察局召开的专门会议上，时任嘉兴市委书记鲁俊宣布了任命。

陈刚表示，很高兴来嘉兴工作，同时深感责任重大。在今后的工作中，将认真贯彻落实上级纪委和市委、市政府的总体要求和工作部署，团结带领全市纪检监察干部，立足良好工作基础，发扬务实工作作风，不断深化全市党风廉政建设。要注重自身建设，加强学习、提高能力，恪尽职守、扎实工作，顾全大局、维护团结，公道正派、廉洁自律，忠实履行好各项工作职责。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，陈刚任职嘉兴后，曾大力建设嘉兴廉政文化工作，获得浙江省纪委领导肯定。

当年10月，陈刚带队赴省纪委，就嘉兴有关廉洁文化赛事情况向浙江省纪委副书记王海超等作专题汇报。

王海超指出，近年来，嘉兴的廉政文化建设一直走在全省前列，这得益于嘉兴地域的唯一性和工作谋划的超前性，特别是工作思路十分清晰。宣教工作作为反腐倡廉建设的重要组成部分，其影响力和凝聚力是无可比拟的，一定要加以重视，并持续抓好。

在2016年3月，陈刚还对14名来自嘉兴各县（市、区）、市级机关部门的党委“一把手”进行党风廉政年度“大考”。

对每一位报告单位的党委“一把手”，陈刚都进行了现场点评。他说，各级党委（党组）“一把手”是抓党风廉政建设的“第一责任人”，其核心就是能否自觉担当起党风廉政建设的主体责任，把党风廉政建设作为分内之事、应尽之责。他要求每位“一把手”都要切实增强看齐意识，切实把主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上；要增强大局意识，全力支持纪检机关履行监督责任；要增强政治意识，认真抓好反馈意见的整改。

2017年1月，浙江当地媒体邀请地级市11位纪委书记谈谈2016年工作的关键词，陈刚给出的关键词是传承廉洁家风。

据陈刚介绍，2016年，嘉兴开展“树家风、促党风、带民风”主题教育活动，深挖嘉兴名人的优秀家风故事，出版《嘉兴名人家风家训》教育读本，发放近两万册；邀请名人后代及研究专家，口述记忆里的家风故事，摄制教育片7部，通过“南湖清风”新媒体平台推送，受教育面突破10万人次；此外，还从腐败案例中深挖不良家风的危害，结合正面典型教育，先后举办“我们的家风—嘉禾榜样”展演会、“清廉家风”沙龙、第四届“中国桐乡廉政漫画大赛”、传承弘扬廉洁家风专场展演等活动，多层面引导党员干部廉洁修身、廉洁齐家。

去年3月，嘉兴市纪委换届，陈刚再次当选为嘉兴市纪委书记。当时，他表示，要坚持以身作则，做学思践悟、廉洁自律的表率，按照“打铁还需自身硬”的要求，严以律己，严守“六大纪律”，带头遵守党章党规党纪，自觉接受来自方方面面的监督，坚决防止“灯下黑”。

去年4月，陈刚当选为嘉兴市监察委员会主任。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在陈刚病逝1天后，7月2日，嘉兴市主要领导调整：嘉兴市委原书记鲁俊调任浙江省委组织部副部长（兼）、浙江省人力社保厅党组书记，并被提名为浙江省人力社保厅厅长；嘉兴市委副书记、市长胡海峰跨市任丽水市委书记；丽水市委书记张兵任嘉兴市委书记；宁波市委常委、北仑区委书记毛宏芳任嘉兴市委副书记，并被提名为嘉兴市长候选人。

在履新嘉兴市委书记后，张兵的首次工作调研，即前往市纪委、监委，专题调研全面从严治党工作。

据报道，在听取了全市纪检监察工作情况汇报后，张兵对纪委、监委工作给予充分肯定。他说，过去一年，全市各级党组织旗帜鲜明讲政治，坚决扛起全面从严治党主体责任，重心下移创新举措推进改革，充分发挥巡察利剑作用，坚定自觉当好红船精神的护旗手，打响了“南湖清风”品牌。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）撰稿/何强

责任编辑：张义凌