媒体:能人沦为“村霸” 一些明星村陨落引人深思

原标题：能人沦为“村霸”，一些明星村的陨落引人深思！

一些“明星村”在当地名气大、影响广，成为周边农村学习的对象。《半月谈》杂志近日刊文，称个别“明星村”在基层党组织建设、集体经济发展等方面取得令人羡慕成就的同时，也存在基层党建“家族化”的苗头和隐忧。

报道称，“明星村”党建的人治色彩浓厚，更多的是依靠能人搞党建，而非依靠组织搞党建，即所谓“靠支书不靠支部”。这对基层党建的侵蚀是严重的。从表现上来看，“明星村”与软弱涣散村的党建一好一坏，差别极大；从本质来说，却是一枚硬币的两面，是同构的。

一些明星村的陨落，跟“能人治理”模式的蜕变有着直接联系。

陕西省长武县洪家镇西坡村原党支部书记、村委会主任韩亚民曾是当地“能人”。在他的努力下，西坡村获得了全省生态示范村、省级文明村等荣誉，成了远近闻名的“明星村”。据《中国纪检监察报》的报道，在“能人”光环笼罩之下，韩亚民心态失衡了。在上报贫困村民名单时，他动起了重复申报补助款的歪脑筋，将补助款占为己有。

福建省上杭县泮境乡乌石村曾是当地“自力更生美丽乡村建设示范点”，一度是当地远近闻名的“明星村”。然而2017年年初，当地纪委却查明村委会主任涉嫌挪用村集体资金进行营利活动。调查发现，6名村干部多次共谋，采取虚报、骗取的手段，侵吞旧村复垦和美丽乡村项目专项资金。“明星村”成为《中国纪检监察报》报道的“蝇贪”负面典型。

2015年11月，河南省纪委通报了一起基层腐败案。河南省舞阳县孟寨镇澧河村党支部书记、村主任张建国敲诈勒索、职务侵占、贪污公款、殴打威胁群众等多项违纪违法事实被查实。然而，张建国任村干部初期，热心为群众办事，澧河村由落后村发展为当地各项工作靠前的“明星村”。

位于江苏省常州市的新华村曾是可以与华西村相媲美的明星村。该村创建的常恒集团总资产曾达10多亿元。然而，在2002年，在时任新华村党委书记金华友等人的操纵下，新华村近20家、涉及数亿元资产的村办企业大都转制给了金华友的亲友。每年有“摞起来一尺多高”的举报材料反映金华友的问题，直至常州市委某重要领导批示严查。

除了经济问题，个别“明星村”在贯彻基层群众自治方面也出现了毛病。2016年5月5日，《中国纪检监察报》刊文剖析了河南省舞阳县澧河村党支部原书记张健国严重违纪问题。文章称，张健国任村干部初期，热心为群众办事，工作积极主动，很快将澧河村由一个“脏、乱、差”村变成基础设施完善、各项工作靠前的“明星村”。然而，张健国很快成为一个不折不扣的村霸，号称“万岁”，村民办个红白喜事都要“先踩他家的门边”，经他点头同意。

一些“明星村”还成为上级“政绩盆景”。2014年《半月谈》杂志刊发过一篇文章，报道称有个明星村获得“全国文明村镇”称号后，省、市、县三级参观团络绎不绝，最多的一年各种考察活动有近百次。还有“全国农业旅游示范点”凭借政府资金修上了水泥路，这个村所在的县，当时尚有40多个行政村未通上硬化路。

一些“明星村”的陨落引人深思。正如《半月谈》文章所指出的，“从长远来看，“明星村”需要打破一家一姓一人对村子的过分管控，才能实现稳定发展，这需要进一步完善农村管理制度。”

责任编辑：余鹏飞