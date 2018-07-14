日媒：一周内有两名日本人因间谍罪在华被判刑

原标题：日媒：一周内，有两名日本人因间谍罪在华被判刑

[环球时报综合报道]日本共同社13日引述日中消息人士的话称，中国辽宁省丹东市中级人民法院当天以间谍罪判处一名日本人有期徒刑5年，同时没收财产，服刑后驱逐出境。这是近日来第2个因间谍罪在中国被判刑的日本人。

《朝日新闻》称，13日被判刑的日本男性约57岁，原本为朝鲜人，“脱北”后加入日本国籍，据称与日本情报机构有接触。他经常前往中国，2015年在中国与朝鲜边境的丹东被捕，“丹东有许多军事设施”。

共同社称，7月10日，一名日本男性同样因间谍罪在中国杭州被判处有期徒刑12年。2015年以来，已有8名日本人在中国浙江省、辽宁省等地因间谍行为等被中国有关部门逮捕。至此，所有8人均已被起诉或判刑。

责任编辑：张玉