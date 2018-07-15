华为被指要求员工窃取商业机密 回应：没事实依据

原标题：华为回应要求员工窃取商业机密：指控没有事实依据 |新京报财讯
新京报快讯（记者 马婧）7月15日，华为针对媒体报道的前员工告发华为要求窃取商业机密，被开除后起诉并索赔1亿美元一事，做出回应。华为称，这完全是在造谣，不是事实。前员工相关指控没有事实依据，华为将积极应诉，维护公司权益。遵纪守法是华为全球化合规运营的基石。
近日有媒体报道称，Jesse Hong自2014年起就担任中国智能手机巨头华为在圣克拉拉的子公司“华为技术有限公司”（Futurewei Technologies）的软件架构师，在职期间曾被华为派去刺探商业机密，在拒绝参与后，Hong对华为从事的活动提出了担忧，不料今年3月却被解雇。
最近，他一纸诉状将华为告上法庭，并要求华为拿出1.05亿美元的损害赔偿金。
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