北京农展馆人工湖内野鸭接连死亡 尚不明确死因

原标题：北京农展馆人工湖内野鸭接连死亡 目前尚不明确死因

本报讯（记者张骁）从今年6月下旬开始，野生鸟类保护组织“让候鸟飞”的志愿者发现，部分野鸭在农展馆人工湖内接连死亡。记者咨询农展馆后勤服务人员了解到，近期，人工湖野鸭数量锐减四五十只，有关部门已将尸体带走检验，但死因尚未明确。

7月1日，“让候鸟飞”志愿者在农展馆人工湖岸边拍下的画面。

农展馆人工湖位于农业博物馆东侧，由北湖、中湖、南湖三部分组成。据“让候鸟飞”公益组织志愿者介绍，农展馆人工湖虽然面积不大，但乔木、芦苇、荷花等植物非常繁茂，经馆方多年管理，这处人工湖已发展为一处鸟类栖息场所。生活在湖内的有较为常见的野鸭，还有蓝喉歌鸲、矛斑蝗莺、褐柳莺等具有观赏价值的鸟类，所以这处人工湖在京城观鸟群体也有一定知名度。

然而，“从今年6月下旬开始，我亲眼看到人工湖里的野鸭接连死亡。”这名志愿者出示多张照片显示，7月初，工作人员一次就打捞到四只野鸭尸体，还包括一只手掌大小的雏鸭，让人看了特别心疼。

昨天下午，正在湖畔打捞垃圾的农展馆后勤服务人员向记者证实，人工湖野鸭数量近期锐减四五十只，“每天都能捞起来两三只，怪了”。记者观察发现，目前人工湖栖息的野鸭有几十只规模。但和湖中心戏水飞翔的正常野鸭相比，南湖北湖各有野鸭状态异常，无论发出何种声响，它们几乎不动，靠在湖边有奄奄一息之势。 恰逢北京玩博会在农展馆举行，不少家长带儿童在人工湖游览时，也看到这些异常野鸭，一名儿童问道：“妈妈，这些野鸭子怎么受伤了？”记者听闻后也感觉不解。

这位后勤服务人员介绍，十余天前，野保单位已取走野鸭尸体进行化验，“听说不是死于疫病，但准确死因我们也不清楚。”该工作人员介绍，这已是人工湖近年发生的第二起野鸭死亡事件。

他介绍，去年元旦过后，有人在冰面上投食，造成近百只野鸭食物中毒死亡。“那批鸭子死时肚子特别撑。但最近这批鸭子表面上看没什么事，就慢慢死了，挺让人纳闷儿的。”工作人员透露，今年的天气和水质和往年相比，并无特殊变化。护鸟志愿者希望，有关部门能尽快反馈调查结果，解开野鸭死亡之谜。

来源：北京晚报

责任编辑：张申