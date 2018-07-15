工信部：130多种关键材料32%在中国空白52%靠进口

原标题：工信部：130多种关键材料32%在中国为空白 52%靠进口

中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌13日在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成就，往往扬长避短，片面夸大成绩。中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未根本改变。

辛国斌表示，中国改革开放40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其2010年以来，中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重超过12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。

辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。

据介绍，工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器95%的高端专用芯片，70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾95%制造及检测设备依赖进口。

“我们与发达国家还有几十年的差距，建设制造强国的路还很长。”辛国斌说，应着力做好以下五个方面的工作。

一是把深化体制机制改革作为“当头炮”，着力营造良好的发展环境。推动制造业高质量发展要进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，推动国防工业改革以及垄断行业国有企业改革，发挥好市场配置资源的决定性作用。

二是着力提升制造业创新能力。但有些地方急功近利，盲目跟风，炒作所谓新技术新产业，必须高度警觉，坚决纠正。

三是把供给侧结构性改革作为突破口，加快转型升级。一方面要发展战略性新兴产业，先进制造业；另一方面要稳妥腾退化解旧动能、化解过剩产能，加快改进提升传统产业，促进全产业链整体提升。

四是着力发挥信息化驱动引领的新引擎作用，深化信息技术与制造业融合发展。世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期，数字经济成为经济社会发展的重要驱动力，能否抓住数字化发展的机遇，决定制造强国目标能否实现。

五是着力建设高质量发展承载体，培育一批优质、高效的制造业企业。实现制造业高质量发展既需要龙头企业，也需要小企业，要加大对中小微企业发展支持，发展一批专业化的小巨人企业。

责任编辑：张义凌