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黑龙江五大连池原市委书记王锋车祸离世

黑龙江五大连池原市委书记王锋车祸离世
2018年07月17日 13:11 澎湃新闻
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　　原标题：黑龙江黑河市政协副主席王锋车祸离世，曾任五大连池市委书记

　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）从黑龙江黑河市委宣传部方面获悉，7月16日上午，在绥北高速发生一起车祸，车辆驾驶员王锋身亡。王锋系黑河市政协副主席兼秘书长。

　　公开资料显示，王锋出生于1963年1月，黑龙江绥化人，现任黑河市政协副主席兼秘书长，曾任五大连池市委书记。

　　目前，事故具体原因交警方面还在调查中。

责任编辑：张申

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