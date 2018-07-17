中纪委委员“空降”云南任省领导 一年内三度履新

原标题：中纪委委员“空降”云南，一年内三度履新

来源：长安街知事

最新消息：中纪委委员、中纪委驻自然资源部纪检组组长冯志礼已经奉调入滇，担任省领导。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，去年10月，冯志礼当选为第十九届中央纪律检查委员会委员。近一年的时间里，从浙江到中纪委再到云南，冯志礼三度履新。

一个月前的6月22日，云南省纪委原书记陆俊华卸任，回到阔别4年的中南海，出任国务院副秘书长。

7月16日下午，云南省委书记陈豪在昆明会见了上海市委常委、市纪委书记、市监委主任廖国勋一行。冯志礼作为省领导一同参加会见。

官方简历显示，冯志礼出生于1962年12月，浙江绍兴人，是一位从基层成长起来的干部。毕业后，他先在学校教书，后任团温州市委副书记、书记。1995年至2001年，冯志礼在洞头县历练，历任县委副书记、县长、县委书记。

2007年初冯志礼转赴嘉兴担任纪委书记。2017年升任浙江省委常委、统战部部长。

2017年7月，冯志礼上调中央，出任中纪委驻国土部纪检组组长。国务院机构改革后，他又改任驻自然资源部纪检组组长。

加上此次“空降”至云南，这已经是他近一年来第三次履新。

冯志礼简历

冯志礼，男，汉族，1962年12月生，浙江绍兴人，1982年12月加入中国共产党，1983年8月参加工作，大专学历。

1980年9月至1983年8月在温州师范专科学校政治科政治教育专业学习。

1983年8月至1986年9月任浙江省瑞安师范学校教师、团委书记、教导处副主任、校党总支委员。

1986年9月至1992年12月任共青团浙江省温州市委副书记、党组成员（其间：1990年12月至1992年3月挂职担任浙江省瑞安市湖岭区委副书记、区长）。

1992年12月至1995年1月任共青团浙江省温州市委书记、党组书记。

1995年1月至1997年8月任浙江省洞头县委副书记（其间：1997年4月至1997年7月在浙江省委党校中青年干部培训一班学习）。

1997年8月至1998年10月任浙江省洞头县委副书记、县长（1996年8月至1998年8月在复旦大学行政管理专业研究生课程进修班学习）。

1998年10月至1999年11月任浙江省洞头县委书记、县长。

1999年11月至2001年6月任浙江省洞头县委书记。

2001年6月至2001年10月任浙江省温州市副市长、洞头县委书记。

2001年10月至2007年1月任浙江省温州市副市长（其间：2002年11月至2002年12月在浙江省委党校领导干部进修班学习）。

2007年1月至2011年3月任浙江省嘉兴市委常委、纪委书记（其间：2008年3月至2008年4月在浙江省委党校领导干部进修一班学习）。

2011年3月至2011年7月任浙江省嘉兴市委副书记、纪委书记。

2011年7月至2012年8月任浙江省嘉兴市委副书记、政法委书记。

2012年8月至2016年12月任浙江省委统战部副部长（兼），省民宗委党组书记，2012年9月任省民宗委主任（其间：2013年11月至2013年12月在浙江省委党校领导干部进修班学习）。

2016年12月至2017年1月任浙江省委统战部部长，省民宗委主任。

2017年1月至2017年6月任浙江省委统战部部长。

2017年6月至2017年7月任浙江省委常委、统战部部长。

2017年7月至2018年3月任中央纪委驻国土资源部纪检组组长、国土资源部党组成员。

2018年3月至今任中央纪委驻自然资源部纪检组组长、自然资源部党组成员。

（简历据自然资源部网站）

责任编辑：余鹏飞