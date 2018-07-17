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内蒙古常务副主席进京 曾在3个省级政府任副职

内蒙古常务副主席进京 曾在3个省级政府任副职
2018年07月17日 20:12 新浪新闻综合
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　　原标题：内蒙古常务副主席进京任职

　　来源：长安街知事

　　长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，内蒙古自治区党委常委、常务副主席张建民已进京任职，履新工业和信息化部党组成员、国家烟草专卖局局长。

　　前任国家烟草专卖局局长凌成兴出生于1957年10月，已满60周岁。

张建民张建民

　　张建民的地方工作经历丰富，曾在山西、青海、内蒙古三个省级政府任副职。他生于1964年9月，河北滦县人，本科在太原工业大学学习，毕业后留校任助教并读研。

　　1990年，张建民进入煤炭工业部太原煤矿设计研究院工作，2000年出任院长。

　　2003年，他进入山西省政府任职，先后任建设厅厅长、省政府秘书长；2008年1月当选山西省副省长，正式晋升省部级。

　　2010年，张建民出任青海省副省长，2015年4月跻身省委常委。

　　2016年11月，张建民又来到内蒙古自治区，任党委常委、常务副主席。

　　张建民简历

　　张建民，男，汉族，1964年9月生，河北滦县人，1995年6月加入中国共产党，1985年7月参加工作。研究生学历，经济学博士学位，教授级高级工程师。 

　　现任工信部党组成员、国家烟草专卖局局长。 

　　1981.09--1985.07    太原工业大学工民建专业学习   

　　1985.07--1987.09    太原工业大学建筑结构研究所助教

　　1987.09--1990.06    太原工业大学结构工程专业硕士研究生    

　　1990.06--1993.04    煤炭工业部太原煤矿设计研究院土建处工程师、室主任    

　　1993.04--1995.01    煤炭工业部太原设计研究院建筑所副所长    

　　1995.01--1997.07    煤炭工业部太原设计研究院建筑所所长    

　　1997.07--1997.12    煤炭工业部太原设计研究院院长助理    

　　1997.12--2000.09    煤炭工业部太原设计研究院副院长、党委委员（其中2000年5月--9月主持全面工作） 

　　2000.09--2003.04    煤炭工业部太原设计研究院院长、党委副书记（其间：2002.03--2002.07中央党校进修班学习）    

　　2003.04--2006.11    山西省建设厅厅长、党组书记    

　　2006.11--2008.01    山西省政府秘书长、省政府党组成员、省政府办公厅党组书记   

　　2008.01--2008.09    山西省副省长、省政府党组成员    

　　2008.09--2010.03    山西省副省长级干部  

　　2010.03--2015.04    青海省副省长、省政府党组成员    

　　（2004.07--2012.06 吉林大学东北亚研究院世界经济专业在职学习，获经济学博士学位）    

　　2015.04--2016.10    青海省委常委、副省长、省政府党组成员 

　　2016.10--2016.11    内蒙古自治区党委常委

　　2016.11--2018.07    内蒙古自治区党委常委，自治区副主席、政府党组副书记，内蒙古行政学院院长    

　　2018.07--   工信部党组成员、国家烟草专卖局局长

责任编辑：余鹏飞

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