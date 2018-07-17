内蒙古常务副主席进京 曾在3个省级政府任副职

原标题：内蒙古常务副主席进京任职

来源：长安街知事

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，内蒙古自治区党委常委、常务副主席张建民已进京任职，履新工业和信息化部党组成员、国家烟草专卖局局长。

前任国家烟草专卖局局长凌成兴出生于1957年10月，已满60周岁。

张建民

张建民的地方工作经历丰富，曾在山西、青海、内蒙古三个省级政府任副职。他生于1964年9月，河北滦县人，本科在太原工业大学学习，毕业后留校任助教并读研。

1990年，张建民进入煤炭工业部太原煤矿设计研究院工作，2000年出任院长。

2003年，他进入山西省政府任职，先后任建设厅厅长、省政府秘书长；2008年1月当选山西省副省长，正式晋升省部级。

2010年，张建民出任青海省副省长，2015年4月跻身省委常委。

2016年11月，张建民又来到内蒙古自治区，任党委常委、常务副主席。

张建民简历

张建民，男，汉族，1964年9月生，河北滦县人，1995年6月加入中国共产党，1985年7月参加工作。研究生学历，经济学博士学位，教授级高级工程师。

现任工信部党组成员、国家烟草专卖局局长。

1981.09--1985.07 太原工业大学工民建专业学习

1985.07--1987.09 太原工业大学建筑结构研究所助教

1987.09--1990.06 太原工业大学结构工程专业硕士研究生

1990.06--1993.04 煤炭工业部太原煤矿设计研究院土建处工程师、室主任

1993.04--1995.01 煤炭工业部太原设计研究院建筑所副所长

1995.01--1997.07 煤炭工业部太原设计研究院建筑所所长

1997.07--1997.12 煤炭工业部太原设计研究院院长助理

1997.12--2000.09 煤炭工业部太原设计研究院副院长、党委委员（其中2000年5月--9月主持全面工作）

2000.09--2003.04 煤炭工业部太原设计研究院院长、党委副书记（其间：2002.03--2002.07中央党校进修班学习）

2003.04--2006.11 山西省建设厅厅长、党组书记

2006.11--2008.01 山西省政府秘书长、省政府党组成员、省政府办公厅党组书记

2008.01--2008.09 山西省副省长、省政府党组成员

2008.09--2010.03 山西省副省长级干部

2010.03--2015.04 青海省副省长、省政府党组成员

（2004.07--2012.06 吉林大学东北亚研究院世界经济专业在职学习，获经济学博士学位）

2015.04--2016.10 青海省委常委、副省长、省政府党组成员

2016.10--2016.11 内蒙古自治区党委常委

2016.11--2018.07 内蒙古自治区党委常委，自治区副主席、政府党组副书记，内蒙古行政学院院长

2018.07-- 工信部党组成员、国家烟草专卖局局长

责任编辑：余鹏飞