蔡英文又“告洋状”:愿意与大陆对话但绝对不屈服

原标题：蔡英文“告洋状”：愿意与大陆对话 但绝对不屈服

蔡英文

海外网7月17日电 蔡英文今日（17日）接见“欧洲议会议员访问团”时声称，“台湾愿意跟中国大陆对话，沟通的诚意是不变的”，但是“我们绝不会在压力下屈服”。是的，蔡英文又一次“告洋状”了。

据台湾“新头壳”消息，17日上午，蔡英文对“欧洲议会跨党团议员团”说，“台湾愿意与中国大陆对话和沟通的诚意不变，但绝不在压力下屈服，坚定维护自己的‘主权’。”她还煞有介事地“提醒”，“希望欧盟及其他国际社会成员认识到，中国大陆的威胁不仅影响台湾地区，其他国家和地区也可能面对相同挑战。希望国际社会与台湾地区站在一起。”

屡次“告洋状”遭痛批

事实上，“告洋状”已是蔡英文当局的惯用手法。据台湾《联合新闻网》报道，蔡英文日前接受法新社专访时就先“告了个状”，称台湾遭受大陆巨大的压力，“虽然有时觉得挫折，但不能放弃”。随后，竟公开“呼吁”世界各国和台湾当局联手“防御中国大陆的扩张主义目标，保卫共有的自由价值。”

蔡英文还妄称，“大陆对整个地区和世界都构成挑战。不只是台湾需要面对这样的问题，区域内或是整个国际社会，如果不是现在，就是将来一定会面临到中国大陆扩充其影响力，将来他们的民主自由、经济自由，都会受到影响。”

但话锋一转，蔡英文又说，她愿意与大陆领导人会面。对此，国台办发言人明确回应，“大家不认为她在发出这样的提议有多少真实的成份在里面。我想，两岸民众和舆论都持怀疑态度。”国民党“立法院”党团书记长李彦秀痛骂道，蔡英文此举不但是缘木求鱼，简直就是精神分裂！

“分裂”的台当局

对台当局而言，“分裂”的还不止蔡英文，行政部门负责人赖清德也“不甘示弱”。赖清德近来公然叫嚣自己是“务实的‘台独’工作者”，在岛内外引发轩然大波。而蔡英文还替他辩解称，“赖清德是要强调务实的那一面，并不是心存恶意或其他想法，他就是一个蛮诚实的人。”

民进党当局上台后，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，推行“去中国化”“渐进台独”活动，挟洋自重，一意孤行，在危险的道路上越滑越远。如今，陆客大减，岛内经济日渐凋敝，多种水果接连产销失衡，引发农民愤怒，纷纷抗议台当局无能。

对此，赖清德7月3日竟直接喊话称，“非常欢迎大陆观光客来到台湾旅游”，不论团客还是自由行、住饭店还是住民宿，台湾都“非常欢迎”。此言论一出，遭网友狠狠吐槽，“你说什么都是都是对的”“赖神，你把我搞得好乱啊！”

台湾《中时电子报》以“民调低迷蔡英文、赖清德恐下台”为题进行报道，岛内网友纷纷表示，“民进党不只经济烂，更可怕的是两岸政策因为意识形态而彻底僵化”“旧势力一天不除，台湾如何进步”“什么恐下台，是一定下台”。（海外网 朱箫）

责任编辑：张义凌