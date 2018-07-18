原标题：重磅！最新70城房价出炉，这座城市再次领跑！
17日，国家统计局最新发布了6月份70个大中城市新建商品住宅房价数据。数据显示，一二线城市新建商品住宅环比涨幅有所上涨，三线城市上涨势头得到抑制。
在70个大中城市中，价格下降的城市有4个，上涨的城市有63个。其中，海口环比涨幅最高达3.9%，而丹东新建商品房同比涨幅最高达到15%，继五月后再次领跑70城。
一线城市商品住宅销售价格总体稳定
二三线城市涨跌互现
从环比看，一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.6%，涨幅比5月扩大0.3个百分点，其中北京和上海价格持平，广州和深圳价格分别上涨1.9%和0.3%；
二线城市新建商品住宅销售价格上涨1.2% 。
三线城市新建商品住宅销售价格上涨0.7%。
海口以3.9%的环比涨幅位居70城市之首，济南、丹东、三亚的环比涨幅也超过3%。
从同比看，70个大中城市中，
4个一线城市新建商品住宅销售价格持平，二手住宅销售价格由5月下降转为上涨0.1%。
31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.3%和4.6%，同比涨幅比上月分别扩大0.9和0.2个百分点。
35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%，同比涨幅均与上月相同。
15个热点城市
新建商品住宅销售价格涨跌互现
6月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个，比5月减少3个，最大降幅为0.2%；持平的3个，增加2个；上涨的10个，增加1个，最高涨幅为3.6%。同比下降的城市有7个，比5月减少1个，最大降幅为2.2%；上涨的8个，增加1个，最高涨幅为5.3%。
此外，从5月开始，多个城市加强了楼市调控政策，个别城市设置了房价涨停板，这也是近年来房价调控最密集的时期。
国研中心市场经济研究员 刘为民：
从短期的调控到长效机制之间，我们更多地要做好市场预期的引导。前期住建部等几个部委出台的政策，其实就是对整个市场预期做一个强势的引导，也就是说我们仍然坚持不放松，不动摇的房地产的调控价值取向。2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
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