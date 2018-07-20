这个地方养蟑螂每天吃掉15吨垃圾 属政府合作项目

原标题：章丘用蟑螂吃垃圾 卫生种群控制存疑

工人在孵化室进行蟑螂卵鞘孵化。受访者供图

3亿只“美洲大蠊”蟑螂每天吃掉15吨厨余垃圾，网友担心蟑螂成灾，专家质疑种群控制与公共卫生问题

蟑螂是人们公认的害虫之一，近日，山东济南市章丘区餐厨垃圾处理中心利用“蟑螂吃掉垃圾”的生物无害化处理垃圾的方式引发热议。

章丘区餐厨垃圾处理中心主任李延荣介绍，目前中心饲养了300吨，共3亿只“美洲大蠊”蟑螂，每天共计可吃掉15吨餐厨垃圾。

章丘区环卫管护中心董科长表示，该项目目前是政府合作项目，政府在工厂土地划拨方面给了政策上的扶持。

对此，有专家表示，目前蟑螂的人工养殖和可控性仍是新课题。蟑螂会传播病原体，从公共卫生的角度来讲，该项技术是否能保证蟑螂不逃离可控区域依然存疑。

新京报记者 张彤 实习生 陈晓蓓

章丘厨余垃圾9月实现“蟑螂通吃”

章丘区餐厨垃圾处理中心主任李延荣介绍，从餐馆、食堂等地方收集餐厨垃圾，包括泔水、废油等，转运到垃圾处理中心，利用自动分拣装置，将其中夹杂的铁具、瓷器、玻璃、塑料等杂质挑选出来后，剩下的有机质垃圾包括餐巾纸，将会被工作人员用制浆机粉碎后打成浆状，沿着输送管道运输到蟑螂饲养室，最终垃圾被蟑螂全部吃掉，整个过程实现自动化操作，无需人工喂食。

据介绍，目前中心饲养了300吨，共3亿只“美洲大蠊”蟑螂，1只重约1克，每只每天能吃自身重量5%的垃圾，每天共计可吃掉15吨餐厨垃圾。而新厂已经投产建设2个新车间，每个车间占地6300平方米，下月竣工，11月将完成饲养2000吨、20亿只蟑螂，每天可吃掉100吨餐厨垃圾的目标。

李延荣说，预计2019年年初将建成另外2个车间，届时，每天处理餐厨垃圾200吨，蟑螂数量达40亿只。李延荣表示，“实际上，9月5日章丘区所有餐厅、食堂产生的餐厨垃圾60吨就可以被中心的蟑螂完全吃掉。”

章丘区环卫管护中心董科长向新京报记者介绍，目前章丘区总垃圾产量为600吨，其中餐厨垃圾60吨。目前章丘区餐厨垃圾处理中心能够处理15吨，约占全区四分之一的餐厨垃圾。董科长表示，一般处理垃圾主要用填埋。不仅浪费土地，还会产生污水，导致环境污染。目前章丘区餐厨垃圾处理中心属于政府合作项目。

蟑螂吃垃圾属政府合作项目

章丘区餐厨垃圾处理中心主任李延荣介绍，处理餐厨垃圾的传统方式是厌氧发酵和填埋等，厌氧发酵技术是利用垃圾产生的沼气发电，且只针对液态垃圾，对固体垃圾作用甚微，投资成本高。在研究初期，也曾利用黄粉虫、蝇蛆、蚯蚓等生物处理，但此类生物属于完全变态生物，进食时间短，食量小。经过多次试验研究，“美洲大蠊”不仅个头大，进食多，生存周期长达11个月，繁殖速度也很快，平均每2天就产一次卵，可孵化16只幼虫。

在章丘区政府网站一篇名为《济南市食安办对我区创建省级食品安全先进区工作进行验收》的文章中写道，“成立章丘区餐厨垃圾生物处理中心是章丘区作为第二批创建省食品安全先进区试点单位做出的特色亮点工作之一。”

章丘区环卫管护中心董科长介绍，章丘区餐厨垃圾处理中心是章丘区环卫管护中心和山东巧宾农业科技有限公司的一个合作项目。政府对此给予相关政策扶持，“新厂在八月会投入使用，政府划拨了90亩土地。”

1 为何要用蟑螂处理垃圾？

买卖厨余垃圾非法，蟑螂处理可做蛋白饲料

对于厨余垃圾的来源问题，李延荣表示，目前环卫部门规定，餐厨垃圾中的泔水买卖属于非法行为，目前蟑螂每天吃的餐厨垃圾由章丘区环境卫生管控中心收集后运送到餐厨垃圾处理中心，对于垃圾收集，中心没有付出费用。

“目前我国的动物蛋白饲料非常缺乏，基本都是进口，缺口非常大，我们自己能生产出来，有很大的市场。”李延荣说，现在虫子制作成昆虫蛋白饲料的比例为1：1，即1吨蟑螂加上蟑螂所产生的卵鞘，便可产生1吨昆虫蛋白饲料，蛋白含量在72%左右，现今市场上，一吨1级动物蛋白饲料的售价在1.2万-1.5万元之间。

他说，“目前，我们每处理1吨餐厨垃圾，就能享受政府200多元补贴，此外，1吨餐厨垃圾变为昆虫蛋白饲料可有700-800元利润，将来的盈利是非常乐观的。”

2 蟑螂大量繁殖是否会成灾？

生物防逃逸技术申请国家专利，食虫鱼防逃脱

人们提到蟑螂总会引起不适。相关新闻一出，便有网民表示，自己居住在章丘区，这么多蟑螂会不会跑到自己家里。李延荣表示，此前世界上没有使用蟑螂处理餐厨垃圾的先例，章丘区餐厨垃圾处理中心在研究过程中申请了40多项国家专利，其中包括蟑螂饲养厂采用的三重生物防逃逸技术。

他说，“美洲大蠊”本身喜欢高温高湿、黑暗的环境。因此，在养殖场的建设中基本没有窗户，只留有少量的通风口，并已经用钢丝网封闭住了。墙壁上有喷水开关，地下养殖食虫鱼类，当蟑螂爬到墙壁上，就会被水冲到池塘中，被鱼类吞食，此外，养殖场周边有85厘米宽水沟，沟内同样饲养食虫鱼类，防止蟑螂逃脱。

3 蟑螂变饲料对人是否有害？

蟑螂体内分解酶可处理毒素，养殖符合相关规范

李延荣表示，“美洲大蠊”不是外来物种，早在汉代已经进入我国，在南方比较常见，系食腐性昆虫。“此前就有小规模饲养蟑螂制药的例子，对付腐败有机质是它的强项，经过体内的酶分解，不会有毒素存留在体内，是无毒的。”

对于外界对于病虫害问题的担心，李延荣表示，目前我国关于饲养使用规定标准为：无沙门氏菌、无大肠杆菌，个体霉菌不突破2万个。而使用蟑螂做成的昆虫蛋白饲料，经检测，沙门氏菌、大肠杆菌含量为0，霉菌数量为40左右，符合饲料使用规范。

李延荣称，在当地政府支持下，他们提出了“章丘方案”和“济南模式”，希望能够在全国推广。他表示，这种技术前期的投产建设成本高，人们对蟑螂的接受程度低，“大家对蟑螂有很多误解，推广要看大家接受程度。”

■ 专家说法

卫生和种群控制仍存疑

环保学者、垃圾问题研究学者毛达表示，动物消化餐厨垃圾并不新鲜；如果该种方法的经济价值高，仍有它存在的意义。但是，蟑螂在人工环境下的存活以及对于蟑螂种群的有效控制都是新课题。毛达认为，目前餐厨垃圾面临最大的问题是分类而不是技术。“哪怕没有蟑螂，现在也有技术可以处理这些厨余的有机垃圾。”

中国科学院老科学家科普演讲团成员李皓博士对用蟑螂处理厨余垃圾表示反对。“厨余垃圾最好的方法就是发酵成甲烷。利用动物消耗厨余垃圾是不能解决工业城市产生的垃圾。”李皓博士说，将厨余垃圾发酵成能源是国际上认可的方式。我国在这项技术上也是成熟的。蟑螂会传播病原体，比如蟑螂本身就携带手足口病的病原体，从公共卫生的角度来讲，该项技术是否能保证蟑螂不逃离可控区域依然存疑。

面对质疑，李延荣表示，蟑螂养殖场中有分离装置，会把蟑螂的粪便、卵鞘以及不能活动的虫体自动化分离，干燥的粪便是有机肥料，而卵鞘和虫体则经过烘干灭菌后，将制作成昆虫蛋白饲料，因此不会产生病菌。

责任编辑：张玉