东北抗联女战士黑龙江省政协原副主席李敏逝世

原标题：东北抗联女战士、黑龙江省政协原副主席李敏逝世，享年94岁







2018年7月21日凌晨3时39分，忠诚的共产主义战士、抗联巾帼英雄、黑龙江省政协原副主席李敏同志，因突发心脏病抢救无效逝世，享年94岁。

李敏同志的一生是光辉的一生。为了国家独立和民族解放，她毅然参军，和千千万万个抗联将士一道，英勇抗击日寇，为祖国奉献了青春、热血和忠诚。

李敏同志的一生是传奇的一生。作为一名巾帼不让须眉的抗联女英雄，她身经百战，多次孤身奋战于林海雪原，在她身上表现出了令人敬仰的大无畏革命英雄主义精神。

李敏同志的一生是奉献的一生。抗日战争胜利后，她以弘扬和传承伟大的抗联精神为已任，几十年如一日地奔走于大江南北，以亲身经历讲述抗联历史，向社会传播正能量，为宣传抗联精神、弘扬革命传统作出了不可磨灭的贡献。

李敏同志是中华民族顽强精神和不屈脊梁的代表，我们为失去这样一位可亲可敬的抗联英雄而无比痛惜。我们将踏着她的足迹一路向前，完成她未竞的事业，将伟大的抗联精神不断发扬光大！

李敏同志永垂不朽！

中共通化市委党校 杨靖宇干部学院

2018年7月21日

来源：通化市委党校微信公众号“通化红色教育”

责任编辑：吴金明