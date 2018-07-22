中纪委又放大招 十九大首轮巡视的反馈前所未有

原标题：透视十九大首轮巡视反馈的“前所未有”！

7月22日晚6：30，在大家还在酷热的三伏天傍晚煎熬时，中央纪委又放大招了！十九届中央第一轮巡视14个省区反馈情况同时发布，让燥热的气氛更加热烈，本轮巡视反馈呈现的几个特点是“前所未有”的。

从反馈情况看，常规巡视第一次延长到3个月，发现的问题也随之增加。就字数而言，14个省区存在的问题总和达到了5000多字，要知道，这公布的反馈情况可是精简版，可见此轮发现问题之深入精细。

中央纪委网站梳理了7个“第一次”值得关注：第一次把“两个维护”作为新时代巡视工作根本政治任务；第一次按照“六个围绕、一个加强”开展监督检查；第一次集中对上一届巡视整改情况开展监督检查；第一次将副省级城市四套班子主要负责人纳入中央巡视范围；第一次将常规巡视时长增加到三个月；第一次实现所有巡视反馈会议均有中央巡视工作领导小组副组长或成员出席；第一次明确提出由纪检机关和组织部门加强整改落实日常监督。

这些“第一次”是在此前巡视基础上进行的继承创新，体现了党的十九大以来，中央巡视在坚持中深化，在深化中发展，新时代巡视利剑越擦越亮，推动全面从严治党向纵深发展。

换一个角度，从巡视发现的问题上进行分析，我们发现有几个重点值得划出来：

1、学习贯彻不深入——

江苏：“贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在差距”；

福建：“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入”；

贵州：“：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在差距”；

四川：“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学深悟透、注重实效不够”；

……

14个省区均存在对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻不够深入、存在差距等问题。要知道，学习贯彻中央精神的问题绝非小问题。

2、肃清不力——

河北：“组织肃清周本顺等人恶劣影响不彻底”；

山西：“全面肃清系统性塌方式腐败的恶劣影响不够彻底”；

辽宁：“消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底”；

广东：“肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够彻底”；

南京：“消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响不及时不彻底”；

广州：“肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够及时彻底”；

深圳：“肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够到位”；

“一把手”腐败，对于一个地区政治生态影响极为恶劣，肃清其影响也必须全面彻底。所以，在肃清一些腐败分子给当地造成的影响方面，这些地区还需要继续发力。

3、整改不到位——

河北：“对上次巡视整改不彻底、不到位”；

山西：“对上次巡视整改不全面、不彻底”；

辽宁：“落实中央巡视整改要求不到位”；

黑龙江：“上轮中央巡视反馈意见整改落实不够到位”；

江苏：“对上轮中央巡视发现问题整改不实”；

山东：“巡视整改存在做表面文章现象”；

……

翻看14个省区反馈情况，无一例外，都存在整改不到位、不彻底、不全面、做表面文章等问题。巡视发现问题，最终要落实到整改上，如果敷衍了事、选择性整改，那就会让巡视效果大打折扣。

4、扫黑除恶——

河北：“扫黑除恶不够系统深入”；

山西：“扫黑除恶不够有力”；

本轮巡视反馈中，“扫黑除恶”工作开展的如何也成为了巡视对象，这也是结合了今年1月中央决定在全国开展的扫黑除恶专项斗争工作。相信在接下来的整改中，河北、山西两省将会在扫黑除恶上发力，当地将会有一些黑恶势力被打掉。

此外，“两个责任”问题、腐败问题、选人用人问题、作风问题等老问题依然在14个省区不同程度等存在着，也再次印证了中央关于反腐败斗争形势依然严峻复杂的判断，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石。结尾用习近平总书记在十九大报告中的一句话，那就是全面从严治党永远在路上。（人民日报中央厨房·一本政经工作室 赵兵）

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