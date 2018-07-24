证监会第三任主席周正庆病逝 关于股价有这些名言

原标题：证监会第三任主席病逝，周正庆与他的“5·19”跨世纪行情

中国基金报 泰勒

今日证监会传来消息，证监会人教部内部通知报告称，周正庆同志，因病医治无效于2018年7月21日2时50分在北京逝世，享年83岁。

周正庆曾于1997年7月到2000年2月任职中国证监会主席。

周正庆是安徽天长人，1951年开始参加工作，简历如下：

1956年2月加入中国共产党。曾任中国人民银行北京市分行办事处出纳员、分行办公室干部。

1979年10月任中国人民银行北京市分行金融研究室副主任、朝阳区办事处主任。

1983年9月任中国人民银行北京市分行副行长。

1984年5月任中国人民银行北京分行行长、党组书记。

1986年10月任中国人民银行副行长、党组成员。

1988年入西南财经大学学习。

1993年6月任中国人民银行副行长、党组书记。

1995年6月任国务院副秘书长、机关党组副书记，国务院证券委员会主任。

1997年7月兼任证监会主席，2000年卸任证监会主席。

此后曾任全国人大常委会委员、财经委副主任委员。

早在1990年上海证券交易所成立时，周正庆就与资本市场结缘。

当年12月19日，上证所开业典礼在浦江饭店举行，周正庆作为中国人民银行副行长参加成立仪式，并宣读人民银行批准交易所成立的文件。

当时，中共上海市委书记兼市长朱镕基、国家体改委副主任刘鸿儒等出席成立典礼。典礼现场，有很多记者向朱镕基提问有关股票的问题，朱镕基手一指说，“你们问周正庆副行长，他是专家。”

1997年11月，周正庆担任证监会主席时期，《证券投资基金管理暂行办法》发布并正式实施，随后1998年3月首批基金公司国泰和南方基金设立，首批两只封闭式基金在沪深交易所上市，开创了中国基金业的历史，今年正好是中国公募基金20周年。

周正庆担任证监会主席期间，《证券法》获得通过，1998年12月29日，跨越3届全国人大任期的《证券法》终获通过，并于次年7月1日施行。借用证监会首席顾问梁定邦的评价，“周正庆带领证监会走过了《证券法》起草过程最后也是最困难的阶段”，今年也是《证券法》颁布20周年。

股民记忆深刻的“5·19”行情

提起周正庆，就不得不提他在任期间的5·19行情。

1997年5月，国务院证券委与中国证监会合并，周正庆担任合并后的中国证监会主席。在机构改革前，他集国务院副秘书长、国务院证券委主任、中国证监会主席三职于一身。

转任专职的中国证监会主席之后，周正庆久久思索：如何才能实现资本市场建设与国民经济发展的相互匹配？如何才能构建起中国特色的资本市场体系？经过与人探讨，他逐渐找出了解决之道。

5月初，证监会向国务院提交《关于进一步规范和推进证券市场发展的若干政策的请示》，提出“进一步搞好证券市场的规范整顿、逐步解决证券公司的合法融资渠道、允许部分具备条件的证券公司发行融资债券、扩大证券投资基金的试点规模、搞活B股市场、允许部分B股、H股公司进行回购股票的试点”等六项政策建议，希望引导股市走出低迷。

12日，国务院正式批准。

18日，证监会在北京召开专项会议，向证券公司传达朱镕基总理关于资本市场的八点意见。当天，沪深指数分别跌至1059点和2534点。

5月19日，星期三。上午股市很平静，许多股民还在“割肉”出逃。谁也没想到，下午开盘后场外资金蜂拥入场不断推高指数，股指直线拉升，东方明珠、综艺股份、中信国安等网络股领涨，市场骤然升温。在网络股勇“网”直前的带领下，疲弱的股市突然爆发，迎来了气势磅礴的“5·19”牛市行情。

在沪深证券市场持续下挫、接近前期最低点时，上证指数从5月18日收盘的1059.87点开始急速上涨，深圳成指从2534.72点升至19日收盘的2662.28点。5月19日当日沪深证券市场分别上涨50点、127.56点，涨幅都在4%以上。之后证券市场持续放量上升，到5月31日上证指数在盘中已攻破1300点，成交量平均每日100亿以上。到6月30日，上证指数在盘中上涨到1756.18点，涨幅达65.69%。

时任中国证监会主席周正庆回忆道：

1999年上半年，股票市场已经经历了近两年的盘整行情，整体一直处于下滑状态。相比1998年6月的阶段性高点，上证综指、深证成指分别下跌25.4%、39.4%。不少股票和基金先后跌破发行价。这种跌法是很少见的。证监会应该怎么办？

那时有两种观点。一种观点认为，不干预。证监会只管监管，市场好坏与其无关。但我带领证监会领导层经过认真调查研究分析后，持另外一种观点：证券监管部门面对下跌局面，不能听之任之，要积极主动、旗帜鲜明、态度坚决地采取有效政策措施，推动市场健康发展。

资本市场是社会主义市场经济的重要组成部分，必须要搞好。如果市场低迷，资本市场就无法发挥功能。投资者买股票就赔，买股票就被套，谁还买呀？……我们经过认真研究分析，摸清了股市持续低迷、非理性下跌的原因，有针对性地出台了新的政策。”

对于“5.19行情”的启动，时任证监会主席的周正庆在回忆录中讲到：

“1999年初，酝酿了一份关于进一步规范和推进证券市场发展的若干政策意见，请示国务院。经过方方面面的协调和修改，1999年5月16日，国务院批准了这份包括改革股票发行体制、逐步解决证券公司合法融资渠道、允许部分具备条件的证券公司发行融资债券、扩大证券投资基金试点规模、搞活B股市场、允许部分B股H股公司进行回购股票的试点等6条主要政策建议的文件，也就是通常说的搞活市场六项政策。由此引发了著名的‘5.19’行情。”

“我在任期间曾两次组织撰写了《人民日报》评论员文章……第二次肯定了股市的恢复性上涨，把握了时机，推动了股市的发展。”

关于股价下跌的名言

1997年亚洲爆发了金融危机，虽然危机被挡在了中国证券市场之外，但危墙不远。因为尽管当时中国资本市场尚未开放，但在证券市场，全国统一的监管体制尚未建立，存在不少非法场外交易，证券公司大量挪用保证金，期货市场突发事件频频发生，金融风险随时可能爆发。

在此期间，中国证券市场进行了自建立以来最大的一次清理整顿：

撤销全国18个省市的41个非法股票交易场所；

撤销29家证券交易中心及STAQ系统；

整顿全国90家证券公司，清查1000余亿元违规资金，处罚君安证券公司；

原14家期货交易所撤并为3家，交易品种由原来的35个减至12个；

清理原有50余只老基金，1998年开始新证券投资基金试点。

这其中最为困难的就是清理场外交易。据统计，当时有300万股民在这种场外市场进行交易，涉及的股票共有300亿元的市值。如何做到既关闭了场外交易又保证这300万人的利益？

时任中国证监会主席周正庆和副主席陈耀先一起与各地方政府研究解决办法，除了一定要保证股民的分红权之外，对于在关闭这些非法交易场所的过程中引起的股价下跌，采取了具有“周正庆特色”的特殊干预方式。

几年以后，周正庆这样回忆：

“股票的价格跌呢，要让它缓缓下降，不能让它直线下跌。什么道理呢？这都是我找一些专家研究出来的。就是要让股票它缓缓下降，不断地倒手。比如说这只股票你花5元钱买的，然后4.9元你卖了，你赔一毛。然后我4.9元买，卖出去4.8元，不断地倒手，最后形成一个市场收购价——l元多钱。这时就要求这个发行股票的上市公司拿钱把这股票收回来，用1块多钱你收回来。股民受损失了吗？受损失了，但是大家均摊了。这是一个高招，一般的不是行家不知道啊。”

2008年1664点前后

周正庆呼吁建立平准基金

2008年10月29日：

周正庆主要言论：建议抓紧建立股市平准基金，对股市异常波动及时进行干预，确保股市平稳运行。与经济发展的基本面相比，当前股市波动已属于非理性下跌，应采取有效措施防止恐慌性抛售。

2008年11月10日：

周正庆主要言论：没有市场底，就是政策底，政策到位了，下跌的指数就到底了。只要我们组织好调动资金，有足够的资金果断入市，使广大投资者看到政府的决心，才能真正解决信心的问题。

需要正确处理好四个方面的关系，即正确处理发展创新与监管的关系、正确处理股票市场上涨和下跌的关系、正确处理政府和市场的关系、正确处理虚拟经济与实体经济的关系。

2008年12月28日

周正庆主要言论：当前要加强对股市和投资者的正确引导，提高投资者的信心，确保资本市场的稳定。当务之急是协调各方组织调动资金，保证股市资金流动性的正常需要。应抓紧建立股市平准基金，对股市出现异常波动，及时进行干预，确保股市平稳运行。

2009年1月10日

周正庆主要言论：建议能否考虑尽快研究建立资本市场发展稳定基金，专门对股市发挥适度调控作用，防止市场短期内的大幅波动。平准基金的资金筹措可考虑由三部分组成：一是中央财政支持一部分，可以把印花税收入运用于建立基金；二是市场筹集一部分，可以筹措一部分投资者保护基金和证券交易所积累的资金；三是外汇储备转化一部分，可以考虑以主权基金形式投资海外市场的模式。针对平准基金的实际运作，他进一步提出建议，可由证券主管部门管理，由央行和财政部门联合监督。

责任编辑：张玉