北京7个长途客运站未来只留2个 3个交通枢纽在建

原标题：北京7个长途客运站未来只留俩 三个交通枢纽在建

法制晚报·看法新闻（记者 周超）7月25上午，市交通委运输管理局等部门相关负责人做客北京交通广播时介绍，北苑北综合交通枢纽明年9月建成。另外，7个长途客运站今后只保留六里桥和四惠。

四惠交通枢纽成为副中心接驳主枢纽

本市已投入运行的综合交通枢纽具体包括东直门交通枢纽、南站南北广场交通枢纽、西苑交通枢纽、宋家庄交通枢纽、四惠交通枢纽、篱笆房交通枢纽、动物园交通枢纽、西直门交通枢纽、六里桥客运站、北京西站南北广场交通枢纽。

负责人介绍，目前投入的11座综合客运枢纽，客流量最大的是东直门交通枢纽，它是连接怀柔、密云、平谷、市区的主枢纽，同时也承担着首都机场应急疏散功能。日均换乘量23万人次。

从体量上说，最大的客运枢纽是四惠交通枢纽，占地面积9.7万平方米，进驻公交线25条，省际长途客运线75条，并与八通线接驳，今后也是与北京副中心接驳的主枢纽，日均客流量12万人次。

北苑北综合交通枢纽明年9月建成

负责人介绍，北京在建的交通枢纽有北苑北、望京西和苹果园。北苑北综合交通枢纽包括长途功能，集地铁、地面公交、长途客运、P+R停车（约800个停车位，未来晚间考虑开放给周边小区居民停车）、出租车于一体，枢纽位于地铁五号线天通苑北站，其建成后，天通苑北站原来室外的限流区会移入换乘大厅内部，北京市发往西北部的部分长途客运线路会移入。目前，北苑北综合交通枢纽主体外框架目前已基本完成，计划2019年9月建成投入运营使用。

在建的苹果园交通枢纽可以换乘地铁一号线、S1线、六号线，设有部分商业开发，计划2020年开通。此外，今年清河火车站枢纽计划开工。

另外， 望京西交通枢纽计划于2022年建成，可以实现三条轨道换乘，14号线、15号线和17号线，望京西交通枢纽会与17号线地铁同步完成。14号线西段部分还没有通，2022年会和南城CBD同步全线通车。

7个长途客运站只保留六里桥和四惠

负责人表示，交通枢纽要依据规划而建，设置服务设施，为乘客特别是长途乘客提供简单餐饮、购物和便民服务，并不是所有的枢纽都要“大而全”。交通枢纽今后装修风格也会有特色。此外，本市的交通枢纽布设了自行车停车库，允许共享单车停入。

此外，本市现有的7个长途客运站，包括六里桥、四惠、赵公口、莲花池、永定门、八王坟、新发地，只有六里桥和四惠客运站作为辅助站保留，其他都在撤销范围。本市已在2016年撤销了北郊站，2017年撤销了丽泽和木樨园两个站。

六里桥客运站已有165条省际客运班线，最长的班线达2600公里，日均运送6500多人次。

责任编辑：张申