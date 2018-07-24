看着解放军近50艘军舰离开背影 台当局忽然回过神

原标题：锐参考|看着解放军近50艘军舰离开的背影，台当局忽然回过神来

千军万马，惊涛骇浪。

前两天的台湾海峡，用这句话形容一点也不为过。

据台媒报道，7月20日至21日，东海舰队和南海舰队近50艘军舰大举南下，密集通过台湾海峡，声势浩大，蔚为壮观。

▲台湾民众在客机上拍到的解放军舰艇编队（图片源自台媒）

而这支威武之师，不仅穿越台海当天当即引发岛内“民众兴奋，台军诡异沉默”的迥异反应，还让台当局贡献出一系列漏洞百出、自相矛盾的后续“表演”，更在离开后持续搅动着台当局乃至大洋彼岸美国的敏感神经……

40余艘解放军军舰刚离开，一度沉默的台军就“秀肌肉”

还记得7月7日行经台湾海峡的两艘美军驱逐舰吗？当时美军这一举动曾让台当局兴奋不已，防务部门更是打破惯例，于当晚主动发布新闻稿，意图营造“美军挺台”的氛围。

但就在上个周末，解放军40多艘军舰通过台湾海峡时，台军却“点了哑炮”。

“40余艘陆舰过台海，我不发一语。”

台湾中时电子报23日的报道如此“恨铁不成钢”地说道。

报道指出，这是大陆军舰第一次有如此大数量经过台海，而台军方保持缄默，“相当令人玩味”。

至于为何保持沉默，台军辩称：经过内部评估，认为这些军舰是为了躲避台风，而不是“刻意而为”。

▲台湾中时电子报报道截图

而比起解放军的“不刻意”，台军在40余艘军舰近在咫尺时和离开后表现出的态度，则不能不说是“相当刻意”了。

据台湾中时电子报23日报道，台军刚刚曝光了其最新修订的台海防卫作战计划——“固安计划”。

而这一计划曝光的时机堪称微妙——就在解放军军舰离开台湾海峡后不久。

报道透露，根据最新修订的计划，届时台澎金马地区的“作战”将全靠台军自己，只希望美军能提供情报，据称该计划获得美军高度肯定。

▲台湾中时电子报报道截图

按照台军官员的说法，之所以“固安计划”不再被当做机密，还刻意让大陆知道，就是要让大陆知道进攻困难，必须付出重大代价，“这也是一种战略”。

与此同时，面对“一旦开打，台湾能守多久”这一关键问题，台军官员还夸下海口，称依据这份计划，解放军“根本上不来”。

这一席豪言壮语不难让人想起不久前台空军方面的一个“高调举动”——

开放空军台东志航基地，刻意展示了此前一直被列为机密的“爱国者”导弹阵地部署，并在基地开放前后三度让媒体走访基地，“用意至明”。

▲台媒报道截图

当时台军方也直言，此举“就是让大陆知道，我在东部的防空作为，避免大陆军机做出挑衅或擦枪走火的动作”。

“台军近期高调调动，其实表明了民进党当局‘以武拒统’的态度，既是给自己壮胆，也是向民众展示他们所谓的决心，但实际效果不大，因为两岸军力不对等。”台湾问题专家张彬告诉小锐。

台外事部门一席话，让台军“现了原形”

不过，就在台军方使劲说大话给自己“壮胆”时，台外事部门一席话却拆了军方的台。

23日，台当局外事部门负责人吴钊燮接受美国CNN独家专访，就两岸关系和台美关系等多个问题发表了看法。

但在这段访问中最引人注意的是，吴钊燮表示，若没有美国持续军事支持，台湾将很容易被大陆攻占，公开呼吁美国协防台湾。

▲台湾外事部门负责人吳釗燮接受CNN专访画面

此番言论一出，立即引发岛内“震动”。

台湾中时电子报24日援引学者观点表示，吴钊燮所言虽是希望争取美方支持，但太过直白，恐影响军方士气。

分析进一步指出，美方有一贯坚持的一中原则，对台湾需求“不会照单全收”，台湾联美制陆并非万全之策，改善两岸关系才是降低冲突的稳健做法。

事实上，被吴钊燮一席话“坏事儿”的不仅有台军，还有台湾陆委会。

近日，台湾陆委会主委陈明通上任后首次赴美，于当地时间18日在华盛顿参加国际学术研讨会并发表了演讲。

在演讲中，陈明通呼吁两岸进行务实沟通对话，希望推动两岸关系和平稳定发展，并提及中国在近代遭受西方列强压迫，称其是“整个民族沉痛的集体记忆”。

▲陈明通演讲现场视频截图

有台媒分析认为，这些提法是在高层认可的前提下，隔海向对岸释放善意。

“如果这真是高层有意表现的善意，对照昨天吴钊燮这篇专访稿，好不容易才由陈主委千里迢迢跑到美国抛出的橄榄枝，立时破了功。”台湾《联合报》这样评论道。

既灭了台军的“威风”，又让陆委会“破了功”，而吴钊燮此番“代价巨大”的对美示好又换来美国怎样的“回报”呢？

据台湾“中央社”报道，美国国务院发言人24日回复台媒时，首先重申美国信守一中原则和中美三个联合公报，并且鼓励台湾增加防务预算。

美国究竟把台湾置于何等地位，在这番回复中一目了然。

而美方在此回应中的潜台词，也被台湾媒体和网友一眼看穿：

专家：在面对台湾问题的力道和意志上，美国和大陆是无法相比的

尽管对美喊话没得到什么实际好处，但昨天（23日）一位美国前高官的到来，仍让台当局兴奋不已。

台湾“中央社”报道，美国前防长卡特应邀出席了在台北举行的“凯达格兰论坛：2018亚太安全对话”，他对媒体表示，美国乐见两岸稳定与两岸对话，并希望与台湾维持强劲、非官方的关系。

值得注意的是，卡特此次来参加的论坛是闭门会议，全程不对外公开。台湾《旺报》23日援引专家观点指出，目前两岸互动管道失效，此时再刻意封锁消息，简直是火上浇油。

“在权衡各项因素仅有百害而无一利时，这场秘密演说戏码还能安心演下去吗？”报道质问道。

▲台湾《旺报》报道截图

张彬认为，卡特此次访台是两方各取所需，台当局想在关键时刻拉美国下水，而美国也把台湾当做比较好用的一张牌，在当前中美贸易摩擦的背景下将其频频打出，认为可以抓住大陆的要害。

他指出，此时美台加强军事联系，是美国全面对华政策中的一环，美国试图利用台湾来跟大陆博弈。又因为卡特不是现任官员，所以台湾也正好借机试探大陆底线。

张彬同时指出，正因为台湾问题是中国的底线和红线，中国对此不可能让步，所以美国想打台湾牌也会非常不容易。

“美国不太可能为台湾付出巨大牺牲，只是用台湾来获利，而我们会不惜一切代价维护领土和主权完整，所以在面对台湾问题的力道和意志上，美国和大陆是无法相比的。”他说。

责任编辑：霍宇昂