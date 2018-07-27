台湾遭遇史上最大退休潮 可退休金不够发了

今年4月，台湾宣布正式迈入高龄社会，接踵而至的，将是一波持续10到15年、规模前所未有的退休潮。退休潮意味着生产力短缺等诸多问题，但对台湾来说，最火烧眉毛的是缺钱，据台当局测算，用于支付各行业退休金的保障基金将在几年内破产。

人员高龄化

据台湾媒体报道，台湾四大公营企业台糖、台水、台电及中油员工老龄化严重，其中台糖员工平均年龄竟然高达52.5岁。从2016年到2023年，这四家公司预计将退休1.2万人。

教育界同样是“老前辈”居多。据统计，台湾地区2017学年大专校院专任教师年龄大多集中在50至54岁，年龄超过50岁者占全体教师的比率高达54%，较2001学年增加36.1个百分点。

公职人员退休人数逐年升高。1996年，公职人员仅有2700余人退休，2015年以后每年退休人数超过万人。照此速度，台湾退休公职人员总数每年将增加近10%。

去年，攸关全台750万劳工权益的台湾劳保基金，提前出现收支逆差现象。只因台湾“战后婴儿潮世代”逐渐进入领取老年给付的高峰期，1000万加保劳工中，有200多万人已经达到请领资格，请领老年给付人数不断增加。

退休金告急

岛内新近一项调查显示，岛内社会对退休潮来临最大的担忧就是经济问题，不论是劳工还是公职人员，都面临退休金严重缩水甚或破产危机。

台湾对军人、公职人员、教师、劳工分别设有保障基金。据台当局精算报告指出，军保基金预计在2019年破产；劳保基金预计2027年破产；教保基金预计2028年破产；公保基金2030年破产。

以劳保基金为例，台湾政治大学风险与保险学系特聘教授黄泓智认为，2027年基金就会用罄，当年度将开始出现高达2051亿元（新台币，下同）的负债，若累积到2064年，负债将高达45万亿元。

调查发现，50岁到80岁的台湾人，超过五成人靠储蓄和退休金养老。当退休金缩水已成定局，仅有三成岛内受访者相信，自己的财力可以支撑用到80岁。

唯自求多福

要避免退休基金破产，无非开源与节流两个方法。台湾经济不振，民进党当局又热衷于政治斗争，经济上力求推开大陆市场，开源既然无能，就只剩节流一途了，目前奉行的是个简单粗暴的“砍”字。台当局日前颁布新规，大砍传统蓝营支持者军公教阶层的退休金，对象包括所有已退休和将退休的军公教人员。

大环境如此，岛内民众唯有自求多福，提前做好养老计划尤其是经济规划。调查显示，四成台湾人平时有做投资规划。在这些人中，40到50岁的偏爱保险、50到60岁的偏爱金融商品、70岁以上的则爱定存。在保险方面，年金险与储蓄型保险最受青睐。台湾人寿总经理庄中庆表示，这显示越年轻者越有提早规划保险的观念，他提醒别忽略医疗险的重要性，随年龄增长更显重要。

黄泓智则建议，未来台湾人面临的养老期及空巢期将比预期中还久，每个人都应具备完善的退休准备意识与策略，建议可以利用增加自提退休准备金及商业保险来因应未来医疗和长期照护需求费用的增加，不致因准备金不足而让老年生活困顿无依。

责任编辑：张建利