延安中考因机器故障现差分3252例 中考科科长被免

原标题：延安中考英语成绩差分3252例 中考科科长被免 当地启动问责程序

7月27日上午，延安市2018年中考成绩全面复查工作结束。延安市教育局就复查情况作出答复。答复称，英语成绩共出现差分3252例，其他成绩无差错。延安市考试管理中心中考科科长被免职，阅卷技术服务单位被扣除全部服务费用。目前，当地纪检监察机关启动问责程序。

7月23日至26日，延安市教育局组织对全市中考考生成绩进行了全面复查。经复查，此次问题发生的直接原因是，阅卷技术服务单位西安冠宇信息科技有限责任公司在对考生英语答题卡扫描时，有1台试卷扫描仪发生故障，导致部分考生答题卡识别不全、答题漏判。问题发生原因虽为机器故障，但也反映出考试组织实施单位市考试管理中心责任心不强，工作不细致，监管不严格，对突发问题缺乏预判手段和应对措施，加之试卷评分情况抽查分析不到位，负有不可推卸的组织管理责任。

在复查过程中，延安市教育局成立2018年中考成绩复查领导小组，市纪委派出市教育局纪工委、市考试管理中心和阅卷技术服务单位参与。复查工作由市教育局分管副局长牵头，市考试管理中心负责，市纪委派出市教育局纪工委全程监督，专门抽调复查人员，重新选配复查设备，对复查过程全程录像，并对答题卡两次扫描结果进行比对分析，结果一致方可认定复查成绩。个别考生和家长书面申请复查的，市考试管理中心逐一进行重点复查。

2018年延安市参加中考考生21108名。经对全体考生数学、英语、理化、政史4个科目客观题阅卷情况（语文无客观题），语文、数学、英语、理化、政史5个科目主观题分数合成情况进行复查，英语考生客观题评分差错3252例，差错分数1—10分2318例，11—20分571例，21—30分326例，31—40分33例，41—50分4例；其余科目客观题评分、主观题分数合成和主、客观题分数汇总情况均无差错。截止7月26日18时，共收到考生和家长个别复查成绩申请2867例，经逐人重点核查，再未发现差错，与整体复查结果一致，将于7月27日18时前电话告知本人。

延安市教育局通报称：此次事件，对市考试管理中心进行通报批评，主要负责人做出书面检查；对负有直接管理责任的市考试管理中心中考科科长姬大龙给予免职处理。同时，纪检监察机关启动了问责程序，对相关责任人认真调查处理，按照干部管理权限严肃问责。

对阅卷技术服务单位西安冠宇信息科技有限责任公司，责成市考试管理中心依据双方合同条款约定，扣除该公司此次阅卷全部服务费4.9万元。

延安市教育局就此次问题向全市教育系统下发通报，要求全市考试管理机构举一反三，深刻反省，汲取教训，进一步完善考试工作管理制度和监督机制，确保全市各类考试工作安全有序运行。

目前，复查工作已全面完成。全体考生成绩复查后于7月27日上午8时在延安市中招网公布，全市中考成绩一分段表已下发各初中学校。请考生和家长查询成绩后，务于7月29日中午12时前完成志愿填报或修正。

责任编辑：张申