喻红秋任河南副书记 系第三位女性专职省委副书记

原标题：省级副书记，再添女将

据河南物流保税中心官网消息，7月25日，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记宋秀岩莅临河南保税物流中心考察调研。河南省委副书记喻红秋，河南省委常委、郑州市委书记马懿等省市区领导陪同考察调研。

右二喻红秋

上述报道显示，原任中央纪委监委驻中组部纪检组组长喻红秋已出任河南省委副书记。此前，河南省委专职副书记由王炯担任。在今年1月，王炯已由豫入渝，担任重庆市政协主席，该职务一直空缺至今。

26日，河南省委召开党建工作专题会议，喻红秋已以省委常委的身份参加。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，任职河南之前，喻红秋担任中央第十巡视组组长，刚刚完成了对中国核工业集团有限公司党组、中国华电集团有限公司党组的巡视。

随着喻红秋履新河南，目前，全国31个省市区中女性省级党委专职副书记增至3名。另外2人是陕西省委副书记贺荣、湖南省委副书记乌兰。贺荣于今年3月由陕西省纪委书记、省监委主任转任。乌兰于2016年10月由内蒙古自治区党委常委、宣传部部长调任。

喻红秋生于1960年10月，曾在全国总工会任职18年。2010年，中组部改革干部交流制度，首次从54个中央部委中，选拔66名以“60”后为主的司局级干部赴地方任职，喻红秋即是其中之一，由全国总工会书记处书记调任贵阳市委副书记。

在贵州，喻红秋历任贵阳市委副书记、遵义市委书记、贵州省委常委、宣传部部长等职。主政遵义时，力推红色旅游、融入“重庆经济圈”等，遵义GDP大幅提升。

2013年，喻红秋离开贵州，调任全国妇联副主席。2015年3月再度履新，出任中央纪委驻中组部纪检组组长，成为当时中纪委新设立的7家派驻纪检组中，唯一的女性纪检组长；10余名中央国家机关单位的女纪检组长、女纪委书记中，唯一的“60后”。

不过，2015年3月的这次转型、进入纪检系统，令喻红秋感受到了压力，此前她并无纪检系统工作经历。

履新之初，喻红秋曾表示，“中央组织部是中央管党治党的重要职能部门，中央党校和三所干部学院是我们党培养领导干部的重要阵地，监督这样几家单位，我们既感到组织的充分信任，也感受到肩上沉甸甸的责任。”

“纪检组到位后马上就要进入状态，监督执纪工作刻不容缓，没有业务经验不是借口，怎么办？边干边学！”

《中国纪检监察报》曾如此报道履新之初的喻红秋，称从调研约谈入手，喻红秋分别与中组部、中央党校等6家综合监督单位领导班子成员交流，对落实全面从严治党主体责任、加强党风廉政建设等提出要求，还带队到中央党校蹲点调研，普遍约谈局处级干部，全面了解学校情况。

2016年3月，驻中组部纪检组会同中央党校多个部门，校组织部，校机关党委、纪委等，召开新提任局级干部集体廉政谈话会。

喻红秋在会上强调：决不允许在课堂上对党和国家的大政方针妄加评论，决不允许发表违反党的理论和路线方针政策、违反中央决定的错误观点。不能把严肃的政治问题等同于探索性的学术问题，不能打着学术争鸣的旗号，在公开场合发布与党的方针政策相违背的思想言论。

作为中组部部务会成员，喻红秋在半年多时间参加了20多次部务会，她所提的每一条关于落实主体责任的意见建议都得到了部里的高度重视。《中国纪检监察报》曾对报道称，“‘敢’字当头，不辱使命。”

去年1月，中央党校召开警示教育大会，曾被点名曝光三名违反中央八项规定的局级官员：中央党校政法教研部原教授、副局级干部罗志先；培训部副局级组织员贾俐贞；办公厅副巡视员兼外事办主任李德伟。

在会上，喻红秋强调：中央党校各级领导班子、领导干部“注重抓早抓小从严管理干部，深化落实中央八项规定精神，认真落实主体责任和监督责任，扎实做好党风廉政建设各项工作”。

今年1月11日，习近平总书记在十九届中央纪委二次全会上发表重要讲话。喻红秋在会后说，“党面临的风险挑战的长期性复杂性严峻性，决定了全面从严治党必须一以贯之、坚定不移。”

她表示，要立足派驻监督的职责定位，进一步健全监督机制、完善监督举措、落实监督责任，一以贯之地严于监督、严格执纪、严肃问责，一刻不停歇地推动监督单位全面从严治党向纵深发展。

今年2月至5月，十九届中央第一轮巡视对河北、山西、辽宁等30个地方、单位党组织开展常规巡视，其中喻红秋担任中央第十巡视组组长，分别对中国核工业集团有限公司党组、中国华电集团有限公司党组进行了巡视。

7月26日，中央纪委国家监委网站向社会公布了全部巡视反馈情况。

喻红秋向中核集团党组巡视反馈时指出，中核集团学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位，贯彻党中央重大决策部署、落实新发展理念有差距，党组政治领导作用发挥不充分，“两弹一星”精神传承不够。落实中央八项规定精神不到位，“四风”问题边纠边犯，有的领导人员不担当、不作为。管党治党用力不足，纪律建设抓得不够严实，履行“两个责任”有所欠缺；物资采购、招投标等廉洁风险较大；上轮巡视整改不到位，重点领域违规违纪问题整治不力，执纪问责没有形成足够震慑。

主席台右三为喻红秋

针对干部任用问题，喻红秋用了“近亲繁殖”一词。她指出，中核集团党组组织建设不够扎实，违规选人用人问题反映比较集中，突击提拔干部、“近亲繁殖”问题较为突出；抓党建的责任意识不够强，落实全国国企党建工作会议精神有差距，党建工作薄弱问题依然存在。

喻红秋向华电集团党组反馈时，也提到了干部任用问题。

主席台右三为喻红秋

她指出，华电集团党组选人用人问题反映比较集中，坚持原则不够、遵守规矩不严等方面问题较为突出。落实中央八项规定精神不够到位，“四风”问题整治不够有力，有的领导人员不担当不作为，享乐主义、奢靡之风不同程度存在。腐败问题易发多发，工程建设、项目投资、企业并购等廉洁风险较大，“靠企吃企”、违规招标采购等问题仍比较突出。上轮巡视整改不到位，追责问责不力。

此外，巡视组在两个国企都收到反映一些领导人员的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

对巡视发现的问题，喻红秋都提出了整改意见。其中，她都提到要按照习近平总书记关于国企领导人员“20字”要求：要“选好用好干部，坚决纠正突击提拔、‘近亲繁殖’”，“严把选人用人关，严格执行干部选拔任用各项规定，从严教育管理监督各级领导人员”。

责任编辑：张申