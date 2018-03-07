台渔船挨水炮却遭台当局批:“台日关系”被你搞坏

原标题：台“渔业署”怒斥台渔船：好好的台日关系被你搞坏掉！

台湾吴姓渔民日前搭乘海钓船出海钓鱼，却于3日、4日在苏澳外海连续被日本水产厅公务船驱逐并用“水炮”威胁。台“渔业署”紧急发布的新闻稿里有“渔业署正查明该船有无作业，请日方提供具体事证，如有违规将予以严惩”的句子，当时就有网友怀疑台湾要“打自家孩子”来取悦日本，果然，6日，台“渔业署”的公布了渔船在此事中的“相关违规情事”，并表示“近日将请船主进行说明并依法开罚”，台“渔业署”长黄鸿燕还怒斥：“好好的台日关系被这艘船搞坏掉！”“纠纷就是这样来的！”

日本舰艇对台渔船使用水炮。（图片来源：脸书）

据台湾《联合报》消息，“苏澳籍东半球28号”渔船遭日本水炮驱逐案，“渔业署”6日表示是“台湾的渔船违规在先”。“渔业署长”黄鸿燕称，该艘船并非核定船只，违反相关规定进到台日渔业协议海域内外作业，他还提到，日方公务船确实有点执法过当，“但是我们也要反省检讨，避免影响台日关系，这点要有所警惕。”

根据台湾亲绿《自由时报》的消息，台“渔业署”署长黄鸿燕表示，“东半球28号”3月1日至3日间更进入台日渔业协议海域内作业，但渔船须经“渔业署”核定许可后，才可进入此协议海域内作业，“东半球28号”并不在核定名单内，已违反“延绳钓渔船赴台日渔业协议适用海域作业管理办法”第3条。黄鸿燕还说，根据“渔业署”提供的航迹，显示“东半球28号”3月3日回程时，更越界超出了台日渔业协议海域，“进入到日本经济海域，且有作业情形”，之后遭日本水产厅公务船追逐。

按照黄鸿燕的说法，台渔民的行为就差用“咎由自取”来形容了，不过，《环球时报》记者在台“渔业署”新闻稿中，并没有看到黄鸿燕所称的“进入到日本经济海域”的字样。

台“渔业署”还附上一张地图，说明该船航行的轨迹。途中四个红圈代表该船在不同时间点的位置。黄鸿燕称3月3日该船“超出了台日渔业协议海域，进入到日本经济海域，且有作业情形”

但《环球时报》记者注意到，3月3日的红圈虽在所谓“台日渔业协议海域“（绿线封闭区域）之外，但该区域只有标示“台日争议区”，没有任何“日本经济海域”的字样。

有网友惊呼：“我们的经济海域呢？？”

在亲绿网友居多的台湾社交媒体PTT上，也有人看出了这个不对劲的地方：

“渔业署”副署长表示，依照相关法规，可以吊扣该船渔业证照或者3到15万元新台币罚款。

而至于此事是否影响台日渔业合作，黄鸿燕表示，他虽然担心，但是目前看来是不至于。他说：“日方的公务船确实有执法过当，但是，我们自己也要关起门来检讨，坦承我们违规在先，该罚的也要罚，这样才能取得日方的信任，不免影响台日关系以及相关渔业合作协议。”

黄鸿燕的发言在台湾网友中引发了巨大的不满，有人怒斥其为“倭奴”。

还有网友认为黄鸿燕似乎被人用枪抵着，指责黄鸿燕“领日本薪水”。

至于黄鸿燕表示要“反省检讨”，网友更是火力全开：

即使在普遍亲绿的台湾社交媒体PTT上，网友都看不下去了，有网友讽民进党当局“千错万错，祖国日本不会错”。

在《联合报》的新闻评论中，有的网友开始建议渔民挂五星红旗出海。

责任编辑：张建利