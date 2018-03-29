又去“友邦”撒钱?台当局：蔡英文4月首访非洲5天

原标题：又去“友邦”撒钱？ 台当局：蔡英文4月将首访非洲5天

海外网3月29日电 蔡英文又要出访所谓“友邦”，这次还要远赴非洲，号称“巩固邦谊”。据台媒报道，蔡英文将在4月17日到21日出访非洲“友邦”斯威士兰，全程5天，据悉，这也是蔡英文上任后首度出访非洲。

据苹果日报消息，蔡办今天（29日）举行记者会，台外事部负责人吴钊燮在记者会中宣布，蔡英文将在4月17日到21日出访非洲“友邦”斯威士兰，全程5天，将直飞斯威士兰并停留4天3夜，不会过境其他国家。

据台湾“中央社”报道，这也是蔡英文上任后首度出访非洲。报道称，蔡英文此前曾于2017年12月在蔡办见过斯威士兰外交暨国际合作部长盖米齐（Mgwagwa Gamedze），二人当时称，2018年是台湾与斯威士兰所谓“建交”50周年，“（这一年）非常有意义”。

台湾在非洲的所谓“邦交国”仅剩下斯威士兰和布基纳法索。布基纳法索近来发生武装动乱，蔡办也在评估是否访问该国。而台媒分析，台湾和斯威士兰于1968年9月所谓“建交”，今年正好50年，这是蔡英文规划出访的关键原因。不过有台媒认为，民进党“巩固邦谊”的最有效方式还是承认“九二共识”和一个中国，出访撒钱的效果令人质疑。

自2016年5月20日蔡英文上任后，台“友邦”接二连三与台“断交”，岛内舆论也呈现唱衰台湾“外交”趋势，不少台媒报道忧台恐出现“雪崩式断交潮”。继圣多美和普林西比、巴拿马先后与台“断交”之后，台湾在欧洲的最后一个“友邦”梵蒂冈，近日也被媒体爆料“危险了”。

对于台湾仅存的20个所谓“友邦”，上海复旦大学台湾研究中心主任信强曾透露，“现在至少有7、8个国家，甚至10几个台湾的‘邦交国’想要与中国建交”。台湾政大外交系副教授黄奎博也曾在接受台媒采访时称，中国大陆对台湾的策略不是“雪崩式断交”，而是“阵雨式断交”：“雪崩式是一下就断三、五个，一下就断光光了，但是你看目前都是一个一个、一阵一阵，比较应该像是阵雨式‘断交’”。

对此问题，国台办新闻发言人也反复强调过，世界上只有一个中国，坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识。我们也以一个中国原则对待台湾的对外交往问题。希望台湾当局应该在两岸关系和平发展政治基础的问题上做出明智的抉择，为两岸关系和平发展奠定可长可久的条件。

在今年两会上，有记者就台湾问题提问外交部长王毅，王毅表示，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这已是国际社会多年来形成的共识。坚持一个中国原则，不同台湾进行官方往来也已成为各国遵循的国际准则之一。“同唯一合法代表全中国的中华人民共和国政府建立外交关系，开展正常合作，显然是顺应时代潮流的正确选择，也完全符合这些国家和人民的自身和长远利益，当然是大势所趋，而且势不可挡。”

王毅还指出，承认“九二共识”，认同两岸同属一中是推进两岸关系向前发展的关键所在。解铃还须系铃人。台湾当局应该尽快回到“九二共识”的正确轨道上来，这样两岸关系才能重新开辟和平发展的光明前景。

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