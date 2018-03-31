“港独”教授在台刚说完这话 一回香港就翻脸不认

原标题：“港独”教授在台湾刚说完这句话，一回香港就翻脸不认了

[文/观察者网 王恺雯]

港大法律系副教授、“占中三丑”之一的戴耀廷，上周六在台北参加“独派”论坛时，放言香港可以“考虑成为一个独立的国家”，引发舆论抨击。

30日，香港特别行政区政府发表公告，表示“港独”主张不符合“一国两制”、《基本法》及香港长远利益，对大学教员发布相关言论感到震惊，并予以强烈谴责。

在受到社会及特区政府的一致批评后，戴耀廷却立马翻脸不认账，不但在社交账号上发文，否认自己支持“港独”，还被港媒怀疑与一众“军师”开会，研究如何脱身。

“五独”聚首台湾 戴耀廷“港独”言论遭痛批

3月24日，各路“独派”分子窜聚台北举办论坛，妄图分裂国家，参与者囊括了“藏独”、“台独”等成员。香港方面除了戴耀廷外，还有被取消立法会议员资格的“港独”组织成员游蕙祯、在港中大海报风波中辱骂内地学生“支那人”的周竖峰等9人。

港媒公布的论坛参与者

戴耀廷在论坛上口出狂言，声称要发展“公民外交”，与台湾及国际社会展开“全方位”的联系，把香港问题“全球化”，建立一个吸纳各反对派势力的“大联盟”。他还妄言，香港“可以考虑成为独立国家”。

戴耀廷的一番谬论引来香港各界痛批，30日下午4点，香港特区政府在其官网上发布公告回应传媒查询：

近日有报道指香港大学法律系副教授戴耀廷在台湾发表有关香港可以考虑成立独立国家的言论。就传媒就相关报道的查询，政府发言人今日（三月三十日）重申，任何有关“港独”的主张，均不符合“一国两制”、《基本法》以及香港社会的整体和长远利益。

政府发言人说：

“特区政府对有大学教员发表有关香港可以考虑成立独立国家的言论感到震惊，并予以强烈谴责。”

香港政府网站截图

遭到特区政府和舆论的强烈指责后，戴耀廷开始想办法撇清自己的“港独”言论。

30日当晚，戴耀廷就在其个人脸书回应港府的谴责，指 “特区政府在尚未了解事实就发表这样的声明，我在此表示极度失望”。

6小时后，他又贴文《戴耀廷就香港独立的立场》，这一次，戴耀廷直接表明“本人并不同意香港独立，也不会推动‘民主自决’的公投，因为在现阶段条件并不存在。”但至于未来如何，相信任何人都“不可能知道”，自己只是“未雨绸缪”，为未来多想一些。

戴耀廷急着在网上为自己辩解，甚至改口称自己不同意“港独”，他这一举动也遭港媒爆料，疑似是因为背后“军师团”的出谋划策。

戴耀廷 图自港媒

据香港《大公报》31日报道，其记者接获独家消息，怀疑戴耀廷回港后深知情况不妙，急召一众疑似“反对派”军师于将军澳一酒店“开密会”，求教如何“甩身”。而这疑似“军师团”包括他的同学港大法律学院首席讲师张达明，以及《明报》前总编辑刘进图等人。

报道称，记者赶到现场，张达明与一男一女早已于餐厅露天位置坐下等候，待戴二人入座后，一起摸酒杯“密斟”。约至晚上7时45分，刘进图偕女伴到场，众人旋即转到餐厅室内位置进餐详谈。席间戴耀廷不时神色凝重地聆听刘进图及张达明的意见，似是在为支持“港独”惹起的风波苦恼。

这场聚会于晚上九时半散席，而根据戴耀廷脸书上显示的发帖时间，那条称自己“不同意香港独立”的帖文，正发于密会后不久。

戴耀廷是2014年非法“占中”的主要推手之一，与陈健民、朱耀明一同被港媒称为“占中三丑”，早前被控“串谋作出公众妨扰”、“煽惑他人作出公众妨扰”等罪。

左起：陈健民、戴耀廷、朱耀明 图自港媒

去年8月，立法会议员何君尧曾去信港大，称戴耀廷作为一名法律系老师，一直以“公民抗命”领导者身份鼓吹及带领群众违反法律，荼毒年轻人及挑战香港的法治等，要求港大辞退戴耀廷法律学院副教授职位，维护港大“明德格物”的校训。

何君尧还就此事发起网上联署，收到超过8万港人响应，但当时港大校长含糊回应。

这一次，何君尧再斥戴耀廷罔顾《基本法》和自己教授的身份，表示将去函港大要求正视此事，要求革走戴耀廷。

立法会议员何君尧

本月11日，十三届全国人大一次会议举行第三次全体会议，十二届全国人大常委会委员长张德江向大会作工作报告。

他特别提到，要坚定维护宪法和基本法确立的特别行政区宪制秩序，行使宪法和基本法赋予的权力，明确香港特别行政区循序渐进发展民主的方向和基本制度安排。

报告中特别提到，“坚决遏制和反对“港独”行径，捍卫宪法和基本法权威。”

责任编辑：霍宇昂