中国这个未经证实的大动作 会把美拉下霸主宝座？

原标题：中国这个未经证实的大动作，会把美国拉下霸主宝座？

外媒说，中国拟用人民币买原油，最早今年开始试点。

英国路透社3月29日的一条“独家新闻”引起多方关注。报道引述知情人士的话称，中国正在为用人民币、而非美元支付结算进口石油进行前期准备工作，这是北京为建立自己的国际货币而努力的一个关键进展。“即使将部分国际石油贸易用人民币结算，其潜在影响将是巨大的。”报道称，受该消息和中国降低增值税率影响，30日上海期货交易所9月的原油价格上涨3%。

路透社称，石油是世界上交易量最大的商品，每年的石油交易量价值约为14万亿美元，几乎相当于中国去年的GDP总量。中国是世界上第二大石油消费国，2017年超越美国成为世界上最大的原油进口国。中国的需求是全球油价的一个关键决定因素。报道援引“3名知情人士”的话称，最早今年下半年，中国就会进行人民币支付试点，管理部门已要求一些金融机构开始为用人民币给进口石油计价做准备，“作为全球最大的石油进口国，中国推动用人民币进行支付结算也是自然的事。这还将改善人民币在全球市场中的流动性。”

报道称，根据正在讨论的计划，北京很可能从购买俄罗斯和安哥拉的石油开始用人民币支付。“与中国一样，俄罗斯和安哥拉也都渴望打破美元的全球霸主地位。”有数据显示，俄罗斯2017年占中国石油进口量的约14%，安哥拉的份额大致相同。路透社说，这一举动标志着使用人民币进行离岸支付的重大步骤。报道引述一名知情人士的话称，“对中国央行和其他监管者来说，人民币的国际化是优先事项之一，如果计划进行顺利，中方将考虑其他商品的支付也使用人民币，包括金属和采矿原料”。不过报道同时指出，这一计划并不容易，尽管人民币已成为国际第五大支付货币，但占全球支付货币的份额仅为1.7%。

在OPEC成员国中安哥拉所占的份额与俄罗斯相差无几，并且在2016年甚至两次超过沙特和俄罗斯成为中国最大供油国。

不少媒体30日将该消息和3月26日上线的中国原油期货联系起来。美国CNBC新闻网29日称，很多人预计中国原油期货将成为第三大全球价格基准。“中国原油期货用人民币交易，所有这一切都将赋予中国在全球石油定价上更大的影响力。”英国《经济学人》称，从传统上讲，一个国家想成为石油强国，必须是石油生产大国。中国是最大石油进口国，想闯进这个排他性的俱乐部。中国3月26日推出的原油期货如果成功，人民币可能会在石油交易中取代美元。

俄新社29日以“人民币和卢布联合对抗美元”为题报道称，中国原油期货在全球能源市场对美元是实质性打击。“黑金”将有助于人民币获得世界地位，及卢布所期望的红利。

中国商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明30日对环环（ID：huanqiu-com）表示，虽然他没听说“用人民币支付进口原油”的计划，但真有其事也不奇怪。随着人民币国际化的逐步推进，越来越多的国家有条件接受人民币为交易货币。人民币已经加入SDR（特别提款权），不少国家将人民币作为储备货币，人民币的境外离岸交易也有场所可以进行，这种情况下，中国用人民币购买原油的频率自然会增加。

白明说，特别是一些与中国贸易比较紧密的国家，挣美元挣得困难，所以乐意接受人民币支付，然后再用人民币从中国购买商品，从而形成闭环。尽管如此，“美元石油”的地位在相当长一段时间内不会被撼动，“人民币石油”所起的作用是补充。从近期来看，中国这些举措能够推进国内市场与国际市场接轨，至于夺得话语权甚至替代美元，还不现实，需要一步一步来。

责任编辑：刘光博