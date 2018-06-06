原标题：借“台旅法”搞幺蛾子？ 蔡英文8月或高调过境美国

海外网6月6日电 在布基纳法索与台湾“断交”不久后，“台美”又开始搞起幺蛾子。有台媒曝出蔡英文拟将于8月出访，而值得注意的是此行程可望过境美东，这也是所谓“台湾旅行法”生效后，蔡英文首度过境美国。尽管台当局对此的回应含糊其辞，但是台媒警告，若蔡当局被“独派”绑架以此“反制”大陆，将会让台付出代价。

台媒警告：若蔡当局被“独派”绑架 将付出代价

据中时电子报消息，“美国在台协会”（AIT）处长梅健华昨天（5日）接受ICRT电台专访，仅简单表示，当天会有许多来自华盛顿的人士一同庆祝。报道称，“美国在台协会”（AIT）内湖新馆落成典礼将于12日举行，美国国务院声称，“新大楼的启用，展现美国对台湾的坚定承诺与长久友谊，但仍拒绝说明将派哪种层级赴台出席。”

报道称，蔡英文拟于8月出访所谓“友邦”，包含将出席巴拉圭总统当选人就职典礼，并且将首度访问加勒比海“友邦”。对此台当局不证实也不否认；台外事发言人李宪章5日则表示，目前并无任何讯息，若有相关出访行程，将于适当时间统一对外说明。由于台湾在上月连丢多米尼加、布基纳法索两个“友邦”，巴拉圭也一度传出“邦交危机”，因此，台媒认为蔡英文此次造访巴拉圭是“抗打压、提士气”举动。

蔡英文也可访问美国，台媒称，在“独派”要求反制大陆下，“台美”目前正密商蔡英文届时入境美国的方式与规格。党政人士直言，若蔡当局被“独派”绑架，不再检讨两岸政策，让两岸敌意螺旋上升，将会让台付出代价。

美国又试图打“台湾牌” 不会得逞

据早前报道，上月，美众议院表决通过“2019财政年度国防授权法案”。该法案其中一条要求强化台湾军事实力，另一条则呼吁遵循“与台湾关系法”，美国可派遣高级军事官员访台。然而，在台湾方面以美方近期的种种信号为利好，主动询问台湾能否参加“环太军演”时，美国方面干脆不予回应，其在回复邮件中完全没有提及此事。

对于台当局和美国近期相互利用的意图，国台办发言人安峰山此前曾表示，台湾问题是中国的内政，我们坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系。我要强调指出的是，任何挟洋自重，图谋损害国家主权和领土完整的行径，都必将遭到全体中国人民的共同反对，也是不可能得逞的。

责任编辑：霍宇昂