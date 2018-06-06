每公斤1元的香蕉是喂猪的？台蕉农：徐国勇该下台

原标题：每公斤1元的香蕉是喂猪的？台蕉农：徐国勇应该下台

[环球网综合报道]台湾香蕉价格崩盘，旗山香蕉最低杀到1公斤1元新台币。台“行政院发言人”徐国勇日前宣称，每公斤1元新台币的香蕉是“格外中的格外”，根本就是要拿去喂猪，本来就不该进入市场。 对此，台湾65岁蕉农黄干表示，他把2300万台湾人当猪吗？他应该要下台的。

据台“中时电子报”6日报道，屏东县新埤乡5日的产地收购价格为A级蕉1公斤4元新台币、B级蕉1公斤1元新台币。屏东赖姓盘商表示，现在很多集货场根本不收1公斤1元新台币的香蕉，但这群农民跟他长期往来彼此都有感情，所以才愿以这价格收购。

今年65岁的新埤乡蕉农黄干表示，这么漂亮的香蕉1公斤剩下1元新台币，徐国勇还说是喂猪的，他把2300万台湾人当猪吗？他应该要下台的。

74岁张蓝菊妹与80岁的丈夫张松田家住屏东潮州。张蓝菊妹表示，今年香蕉价格很不好，他们越做越心酸，有时候载来卖一天换不到几百元新台币。她抱怨，他们都用台肥43号的肥料，最近台肥43号一包从430涨到450，这样他们吃不消。

责任编辑：霍宇昂