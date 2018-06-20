大陆拒绝“洋垃圾” 台接收英国废塑料量飙升10倍

原标题：大陆拒绝“洋垃圾” 台湾接收英国废塑料量飙升10倍

废弃垃圾示意图

[环球网综合报道]大陆拒绝“洋垃圾”，令英国回收业者恐慌。据台媒转引环保类杂志《Resource》报道，这些“洋垃圾”因此转往马来西亚、泰国与台湾等地，其中出口到台湾的增加10倍之多。

报道称，以往，英国将无法自行回收的废弃物送到大陆。不过今年，大陆开始拒收，这些数量惊人的废弃物只好转至台湾地区，还有泰国、马来西亚及越南。

根据英国税务海关总署（HMRC）数据，光是今年前4个月，英国出口到马来西亚的废塑料就大增三倍，是接收英国塑废料的第一大国。另外，出口至泰国暴增50倍，台湾也增加10倍之多。

英国环境服务协会（ESA）主任海勒（Jacob Hayler）示警，这些地区很难完全取代大陆接收废弃物的容量，英国本身必需扩大投资回收的基础建设。

据了解，台当局为加码“限塑令”，甚至限制岛内珍珠奶茶业者供应吸管。“环保署副署长”詹顺贵一句“可以用汤匙喝珍珠奶茶”更是点燃民众怒火。

对此，台网友留言表示，“对内限塑，对外接受垃圾，是什么情况”，“鬼岛要变垃圾岛了，呵呵”，“禁吸管，收垃圾，真搞笑”，“蓝绿垃圾与境外垃圾互相吸引，真是绝配”，“环保署长请辞职”。

责任编辑：霍宇昂