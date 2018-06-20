原标题：蔡英文激动点赞安倍这条推文 网友：推特塑料友谊

海外网6月20日电 日本大阪府地震后，台湾地区领导人蔡英文在社交媒体上用日语发表慰问，日本首相安倍晋三19日用中文发推，感谢“台湾老朋友”的声援，称“患难见真情”，蔡英文得到回复后激动点赞。对此，台网友嘲讽道“蔡英文又在刷存在感”，“推特上的塑料友谊而已。”

6月18日，日本大阪府北部发生6.1级地震，造成5人死亡。地震发生当天，蔡英文连忙转发了安倍的相关推文，并用日语发表慰问，向日本地震的受害者们表示哀悼，并称准备尽可能向日本提供援助。

20日，日本首相安倍晋三的推特账号转发了蔡英文的推文，并用中文繁体字配文称，“非常感谢温暖的慰问，也感谢台湾许多老朋友的声援。‘患难见真情’。希望今后将继续作为友人在面临困难时互相帮助。”随后，该账号又用日文发布了同样的内容。

安倍推文截图

得到回复后，蔡英文赶紧激动地给该推文“点了赞”。安倍与蔡英文这番“隔空交流”，顿时让一些“独派”分子得到了“自嗨”的借口，两人的推文下不乏鼓吹所谓“台日友好”，抑或“媚日”的言论。不过，也有台网友讽刺蔡英文，“人家只是礼貌性的回复就乐成这样，推特上的塑料友谊而已”，“蔡英文关心的不是日本地震，而是巴结日本刷存在感罢了……”

蔡英文与安倍借赈灾慰问之名“隔空交流”并不是第一次。今年2月，台湾花莲地震后，日本首相安倍晋三8日早上致函蔡英文表达关切，首相官邸中午再度发出安倍对台湾的公开问候，并附上安倍亲笔书写的“台湾加油”四个中文字。蔡英文则在推特以日文回复称，安倍晋三对花莲地震的慰问，正是所谓“患难见真情”。

安倍书法照片（推特）

当天，有台湾学者警告，日本不避讳政治禁忌，会使某些台湾“独派”分子喜不自胜。但这其实根本不能改变台湾在国际世界的现状，“独派”不要过度自嗨。

今年5月，安倍刚亲口确认了与台政治切割。据新华社报道，当地时间5月9日下午，国务院总理李克强在东京迎宾馆同日本首相安倍晋三举行会谈。李克强强调，在台湾问题上，希望日方信守承诺，坚持一个中国原则。安倍晋三则承诺，日方将按照日中联合声明的规定，仅同台湾保持民间往来。对此，台媒形容称，这是安倍执政以来首次对中国大陆表达如此明确的对台政策，相较安倍之前的对台表态已经出现了明显的不同，这样的表态颇有与台湾在政治层面切割关系之意。（海外网 杨佳）

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