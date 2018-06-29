美提议就航企更改台湾标注进行磋商遭拒 中方回应

原标题：美航企拒不更改台湾地区标注还想磋商？外交部：不容谈判和磋商！

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6月29日，外交部发言人陆慷主持例行记者会。

问：据报道，美国驻华使馆28日发表声明称，中方已拒绝美方有关就中国要求美航空公司将“台湾”称谓改为“中国台湾”进行磋商的请求。中方对此有何评论？

答：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。中国民航局下发的有关通知，体现了中国政府在一个中国原则问题上的一贯、坚定立场，有关要求合理合法。

我们欢迎外国企业来华投资兴业，同时在华经营的外国企业应当尊重中国主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民的民族感情。

我还要指出，一个中国原则是中美关系的政治基础，不容谈判和磋商。美国政府理应敦促有关企业恪守一个中国原则，尽快对网站作出整改。

责任编辑：余鹏飞