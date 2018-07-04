台媒：台当局敢把太平岛租美国 解放军必“武统”

原标题：台媒：台当局敢把太平岛租给美国 解放军必“武统”

太平岛（台湾《联合报》）

海外网7月4日电 近来，台绿营智库叫嚣“以人道救援的名义把太平岛租借给美军”。6月28日，在国防部例行记者会上，国防部新闻发言人吴谦大校表示，这种提法非常危险。海峡两岸的中国人都会坚决反对，解放军有能力与决心维护主权与领土安全。台媒称，若真把太平岛租借美国，解放军势必动武，相信美国不会这么做。

对此，台外事部门紧急发声明，称台湾从未有将太平岛租给包括美国在内的其他国家的计划，美国也从未向台湾提出租借该岛的请求。尽管台当局出来“辟谣”，但仍引起支持两岸统一者的极大关注。台湾《中国时报》刊文称，“台湾可能租借太平岛给美军”的说法从蔡英文上台以来就时有所闻，随着两岸关系冷冻，大陆当然会质疑和警惕有关太平岛租借的各种传闻。

台湾“中华战略学会”研究员张竞表示，台外事部门不可将绿营智库观点与台当局“施政计划”混为一谈，否则就会“对号入座”。且租借太平岛传言源于台湾媒体，台当局安全部门团队未第一时间辟谣，“有将此当成政治操作话题之嫌”，直到现在弄假成真逐渐失控，才要求台外事部门发言止血。

海基会前副董事长警告台当局：勿当筹码

事实上，“太平岛租借”一事之所以发酵，也与近来美国频打“台湾牌”分不开。据台湾《中时电子报》报道，除了今年3月所谓“台湾旅行法”的通过，将加强“台美”联系外，还通过“国防授权法草案”鼓吹推动所谓“美台安全合作”，要求美军要适当赴台参加军演。

对此，海基会前副董事长马绍章警告蔡当局，小心“台湾可能被出卖”。他直言，“台湾要摆脱‘筹码化’危机，只有两岸关系和缓，台湾才不会被出卖。”马绍章强调，台湾现在采取的是“去陆、亲日、靠美”，已出现把台湾当筹码的迹象，这才是台湾真正的危机。

对于蔡英文声称“愿在不预设前提情况下，与大陆领导人会面”。马绍章指出，蔡英文要求见面，但一方面又要其他国家“联合制约大陆”，没有诚意，根本是缘木求鱼，“这样的喊话只是一种行销手法而已”。

蔡英文为何不登太平岛？

蔡英文上任后，岛内就传“蔡英文当局要出租太平岛给美军”的说法，此前台湾多家民调显示，约7成民众认为，蔡英文应亲自登上太平岛宣示，但蔡英文本人始终对于登太平岛一事无动于衷。台湾前海基会副董事长高孔廉接受中评社采访时表示，蔡英文去趟太平岛有何困难？当初陈水扁都去了，蔡英文到现在也不去，到底是答应了美国什么？

马英九离任后曾投书英国《经济学人》向蔡英文喊话，表示“身为台湾地区领导人，踏上自己的领土没什么不对。我与我的前任者都曾造访太平岛，未来我的继任者也该如此。”（海外网/朱箫）

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