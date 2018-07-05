中非合作论坛在即 台当局称唯一非洲“友邦”不去

原标题：中非合作论坛在即 台当局硬称唯一非洲“友邦”不去

图为蔡英文（右）与斯威士兰国王（左）。（来源：《联合报》）

海外网7月5日电 在今年5月布基纳法索宣布与台湾“断交”后，台当局在非洲只剩下最后一个“友邦”斯威士兰。面对即将于9月召开的中非合作论坛北京峰会，台当局外事部门强行“保证”斯威士兰届时不会出席峰会，并单方面宣称斯威士兰与台当局的关系“是至死不渝的程度”。

台当局强行“保证”斯威士兰不参会

据台湾《联合报》报道，中非合作论坛北京峰会将于今年9月召开，岛内普遍关注台当局唯一非洲“友邦”斯威士兰是否传出“邦交生变”。对此，台当局外事部门“亚非司司长”刘邦治今日（5日）在例行记者会上回应称，斯威士兰至今没收到邀请函，斯威士兰国王也向台当局保证“不会出席”。刘邦治还说，斯威士兰与台当局的关系是“至死不渝的程度”，他对双方关系“充满信心”。

此前据台媒报道，为巩固岌岌可危的“邦谊”，台当局“驻斯威士兰代表”陈经铨忙得不可开交，日前因“工作量大”中风病倒。台外事部门6月26日证实表示，陈经铨近日连续办理蔡英文“出访”专案、斯威士兰国王赴台等事项，积劳成疾，于6月22日上午突然病倒在办公室，目前已转往南非医院。台媒称，陈经铨的状况十分不好，“人没什么反应，可能语言、记忆都会受到影响”。

对此，刘邦治今日也介绍称，陈经铨的身体状况已经改善，但还是需要时间静养、治疗，盼望他早日康复。随后，刘邦治不忘补充称，陈经铨虽然仍在接受治疗，但不会影响双方“邦交”，合作计划仍进行顺利，目前由代办处理公务，馆务运作顺畅没有问题，如台当局和斯威士兰“王母基金会”已经签署“温室兴建计划合约”，计划约需10万美金，台当局已于6月下旬拨出部分承诺款项，现正进行招标。

此外，对于今年5月宣布与台湾“断交”的布基纳法索，刘邦治表示，目前台湾方面仍有两名人员在布基纳法索处理最后事务，两人将于近期返台，布基纳法索原驻台机构也已撤离。

5月26日，国务委员兼外交部长王毅在北京同布基纳法索外长巴里签署《中华人民共和国与布基纳法索关于恢复外交关系的联合公报》。 新华社记者王晔 摄

外交部：中非期盼早日照一张“全家福”

据新华社5月26日报道，国务委员兼外交部长王毅5月26日在北京同布基纳法索外长巴里举行会谈并签署《中华人民共和国与布基纳法索关于恢复外交关系的联合公报》。王毅表示，中布复交，中非人民热切期盼，中非友好大家庭又增添一位新的重要成员。长期以来，中非双方都期盼着早日实现“大团圆”，照一张“全家福”。今天，我们朝着这个目标又迈近了一步。现在，非洲只有一个国家还没有同中国建交。我们真诚希望这个国家早日加入中非友好大家庭。我相信，在中国实现国家完全统一的历史进程中，所有非洲兄弟都会同我们坚定地站在一起。而在非洲大陆走向发展繁荣的前进道路上，中国愿成为与所有非洲国家一路同行的真诚伙伴。

王毅当时指出，再过3个月，中非合作论坛北京峰会将隆重召开，这将是中非加强团结合作的一次历史性盛会。中非共建“一带一路”，致力于合作共赢、共同发展，构建新时代更加紧密的中非命运共同体，必将为我们生活的这个世界带来新的生机和活力。

此前还有台媒爆料称，斯威士兰也已向大陆方面释出善意。对此，外交部发言人华春莹在6月1日的记者会上回应表示，最近一段时间，中方有关信息非常明确。一个中国原则是大势所趋、人心所向。正如大家看到的，越来越多的国家在一个中国原则基础上同中国发展各领域友好合作关系，取得了实实在在的进展。我们当然欢迎斯威士兰早日加入中非合作大家庭，照一张中非合作大家庭的欢乐全家福。当然，这取决于斯威士兰自己作出选择。（海外网 姜舒译）

责任编辑：霍宇昂