原标题：蔡英文大砍军人退休金 转头要向美国买108辆坦克

图为M1A2坦克资料图。（来源：多维新闻）

海外网7月5日电 蔡英文当局日前完成“现退役军人年金改革”，据台行政部门估算，此举第一年可为台当局节省至少400亿新台币。然而据台媒报道，蔡当局省下这笔钱后，立刻拿去“大幅提高军事投资”，用于明年向美国采购武器。蔡当局此举不仅令岛内军人寒心，台网友也对蔡英文“交保护费”的做法忍无可忍，直呼“两岸快点统一”。

蔡当局“砍年金买武器”

据台湾《联合报》报道，台防务部门完成“现退役军人年金改革”后，近期将针对2019年度防务预算案进行规划。台官员透露，2018年度台军方因“人员维持费”提高，导致军事投资额度偏低，而2019年台防务部门军事投资可望“大幅提高”。报道称，台当局高层已承诺，台防务部门从美国采购2个营、108辆柴油引擎版M1A2坦克的“锐捷项目”将确定会执行。

报道称，2018年度，台防务部门预算为3278亿3902万8000元（新台币，下同，约合人民币713亿）。其中，人员维持费达1539亿5171万2000元，占46.96%；作业维持费832亿4138万3000元，占25.39%；军事投资858亿1190万6000元，占26.18%；其他48亿3402万7000元，占1.47%。此次预算中，“人员维持费”无论金额还是比重均为近年新高，军事投资则相对较低。

该官员还称，面对解放军军机军舰绕台，“最重要的仍是台军战力提升”。因此，台防务部门完成年金改革后，高层已承诺2019年度防务预算案额度可望高于今年，军事投资“都会满足”台防务部门，M1A2等相关军事投资建案可望付诸执行。

对于蔡英文当局的做法，岛内网友“忍无可忍”，直斥蔡当局“交保护费，购买垃圾武器，牺牲这么多流血流汗、劳心劳力的军公教年金，赚取军购好处及供给己党的利益？”还有网友呼吁，“两岸快点统一，每年浪费这些钱，不如跟大陆买。”

第一年可为蔡当局省400亿新台币

此前，台立法机构临时会于6月20日深夜三读通过“陆海空军军官士官服役条例”修正案，这项台湾军人“年金改革”法案主要是依照民进党规划内容通过，国民党拒绝为之背书，并呼吁岛内民众在年底地方选举时“制裁民进党”。

据新加坡《联合早报》6月21日报道，这项修正案包括台军年金最低保障金额为38990元新台币（约合人民币8471元），未来服役满20年者，退休起支俸率为55%，年增率2%；为保障基层军官的权益，军官最高不超过90%，士官不超过95%。

另据台湾《中国时报》报道，台“政务委员”林万亿表示，台当局行政部门仍以7月1日军公教年金改革同时上路为目标，没有改变。另据外界推估，台“军公教年改”第一年至少省下400亿元新台币。

据台行政部门估算，“公教年改”上路第一年，调降18%优惠存款利率，就可下310亿元新台币；此外按照“退辅会”提供数据估算，“年改”第一年可节省80.4亿元新台币。报道称，退休军公教收入大减，对岛内经济的影响恐有“乘数效应”，消费的影响层面还包括配偶、子女，甚至父母，引发市场、产业量能萎缩与劳工薪资无法提升的恶性循环。

图为台湾军公教前往柜台询问自身权益。（来源：联合新闻网）

国民党：台当局欠军公教一个道歉

台立法机构国民党团则谴责民进党，拒绝为“年改”内容背书。国民党团书记长李彦秀表示，“年改”审议过程中，民进党嘴巴讲的是要让年金如何永续，但很多条文都是跟年金无关的政治斗争，民进党制造了更多的社会对立，台当局欠军公教警消一个道歉。

“好后悔当了一辈子的兵！”据台湾《中国时报》报道，台湾澎湖退休少校军官邓景仁回想一生戎马，好不容易熬到光荣退役，却落得台当局毁诺的下场。台湾屏东林姓退役中校也感叹，被砍退休俸还要被羞辱，又要面对2个正在读大学孩子的花费，数十年的规划，被台当局说了个理由就全翻盘，不知未来的生活如何过下去。教师的心境也一样悲凉，澎湖县退休公教人员协会理事长、马公中学退休主任吴国华，教了27年书，结果竟遭狠狠践踏尊严的对待。大家异口同声：“早知如此，当初就不担任军公教。”

蔡英文资料图。（来源：中时电子报）

蔡英文：不了解其中感受

另据台湾《中时电子报》报道，对于岛内军公教的怒火，蔡英文及其副手陈建仁6月21日召开记者会向军公教致歉。然而蔡英文却称，军公教“口袋的钱比过去少，那种不满与无奈的心情，不是当事人，其实很难了解其中感受。”

对此，岛内网友纷纷抨击蔡英文，“请你自己砍一半。自己不砍，说什么、道什么歉都没有用。”“想了解其中感受真的一点都不难，民进党官员们也别自肥，一视同仁。若能如此，向军公教致歉才算有点诚意。”

对于岛内绿营鼓吹所谓“台美军事互动”，国台办发言人安峰山5月16日重申，我们曾经明确讲，台湾方面如果是挟洋自重，采取这种“以武拒统”的方式，去和大陆对抗。在两岸综合实力对比日益悬殊的情况下，实际上是对台湾方面非常不利的。（海外网 姜舒译）

责任编辑：霍宇昂