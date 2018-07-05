继香蕉凤梨价格崩 台湾火龙果农的噩梦恐成真

原标题：继香蕉凤梨价格崩 台湾红龙果农的噩梦恐成真

[观察者网综合报道]据联合新闻网7月5日报道，台湾地区今年水果盛产，继香蕉、凤梨价格崩跌后，本月起进入产季的红龙果，果农忧心量大价跌的噩梦恐怕要成真！

岛内最早采收的屏东县恒春半岛产品，上月顶级品送台北果菜市场拍出每公斤75元（新台币 下同 1新台币约合人民币0.2元 观察者网注），之后一路下跌到35至40元（约合人民币8.5元）的低价，有果农看坏市场决定弃收止血。

图自台媒

“顶级品拍卖价低到35至40元，根本是种辛酸的，干脆弃收止血！”屏东县车城乡果农王爱玲说，她们重视品质，田间管理和用肥都采最高标准，付出的人力照顾成本不算，顶级品卖这个价，次级品更低到每公斤20元，听到都快昏倒；要支付运销费外，雇工采收日薪1300元（约合278元人民币），不敷成本，还不如弃收。

“量大价跌的噩梦终于成真，前几年就提醒农友，千万不要一窝蜂！”车城乡农会总干事林茂盛说，红龙果七年前种的人少，当时可卖出每斤百元，比种洋葱和稻米好太多，农友视为高价值经济作物纷纷跟进，但50公顷栽植面积远远不如中南部主要产品，加上没有外销市场，今年终于尝到量大价跌的苦果，不少农友被吓到，考虑改种其他作物。

满州乡农会近年也推广栽植红龙果，但先有台湾猕猴入侵劫食，接着碰上量大价跌，有果农苦笑说：卖也是亏，也不必费心采了，就让猕猴尽情享用吧！满州农会干事陈清木说，自已建立网络品牌宅配的农友，顶级品每台斤卖出70元的好价，不受市场价格波动影响；也呼吁农友“聪明种”，以灯照法避开产季，调配至1至4月出货，市场奇货可居。

屏东恒春半岛各乡镇传统市场，最近随处可见俗俗卖的红龙果，让消费者惊讶；恒春镇陈姓水果摊商说，刚进入产季就碰上大量，一般品每台斤20元已是超低价，以之前香蕉和凤梨的经验来看， 还会再低。

针对台湾水果滞销，国台办发言人马晓光此前表示，台湾民进党当局限制两岸交流，使得两岸关系和平发展方方面面的成果受到损害，必然伤害台湾同胞的利益。

责任编辑：余鹏飞