陈水扁被曝“向全国道歉” 网友纠正:那是台湾省

原标题：陈水扁被曝“向全国道歉” 网友纠正：是台湾省！

陈水扁（台媒资料图）

海外网7月5日电 近日，有岛内网友发文质疑陈水扁因“贪污案”开记者会道歉还算知耻，但“在台湾民众的溺爱下，陈水扁现在居然自以为是的辩解清白无罪，这算知耻吗？”对于批评，陈水扁发文回应，“这样说对我伤害很大，不公平。”

据台湾《中时电子报》消息，陈水扁通过“新勇哥物语”辩称，当初自己所说的“曾经做了法律所不许可的事，有关竞选经费申报不实，向‘全国’人民深深道歉”这句话意思是为“有关竞选经费有申报不实”和“做了法律所不许可的事”这两件事来道歉，不是为了“陈水扁案”来“认罪道歉”，并表示“自己自始至终从未承认有罪。”

对于陈水扁的辩解，岛内网友并不认同。留言称，“回牢里反省才算真正道歉！”“台湾只要（有）阿扁这家人，没救了”“不用道歉，你赶快滚回监狱大家就开心了，讲一堆废话干嘛。”

更为讽刺的是，陈水扁的儿子陈致中近日因被讽“贪二代”上了热搜。陈致中日前在社交平台上传三张竞选宣传照，为参选高雄市议员造势。照片为他和民进党高雄市长参选人陈其迈二人合照，并配文称“1、2、3，哪一张做广告牌（竞选广告牌）好呢？”陈其迈的父亲陈哲男是陈水扁执政时期的“副秘书长”，也被判入狱。此举立即引发岛内民众关于“贪二代”联想，一张恶搞照在迅速社交平台疯传。合照中二人身旁各加了一行字，陈致中右边标注：“我爸贪污”；陈其迈左边写着：“我爸帮他爸贪污”。

来源：社交平台

更有网友一针见血地纠正了文中的错误表述，“不是全国，是全省！”痛斥陈水扁的“台独”主张，包括他借“新勇哥物语”散布“台独”言论，曾力挺“独立公投”“正名入联”等。

国台办已多次明确指出，“台独”损害国家主权和领土完整，破坏两岸关系和平发展，威胁台海和平稳定，只会给两岸人民尤其是台湾同胞带来祸害。我们绝不容忍“法理台独”分裂行径，也绝不坐视“渐进台独”侵蚀和平统一的基础。

不止陈水扁，从2016年以来，蔡英文当局拒不承认“九二共识”，而“九二共识”的核心意涵就是认同两岸同属一中。这也是当前两岸关系目前政治僵局的症结所在。所以，蔡当局能否有一个明确的立场和态度，承认“九二共识”，认同两岸同属一个中国，岛内外人们都在拭目以待。（海外网 朱箫）

责任编辑：霍宇昂