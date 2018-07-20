“独派”中正纪念堂泼漆 新党：绿色法西斯在撑腰

原标题：“独派”中正纪念堂泼漆 新党：绿色法西斯力量在撑腰

[观察者网 综合报道]中评社7月20日报道，台湾“独派”青年今年2月28日冲入桃园大溪蒋介石陵寝泼漆，桃园地方法院下午第一次开庭，未料在开庭前夕，同样一群人上午又前往中正纪念堂泼漆。

对此，新党发言人王炳忠表示，这些人一做再做、有恃无恐，就是因为背后有“绿色法西斯力量”在撑腰，这些人打前锋，未来是否还要配合民进党当局各项司法手段，造成全台湾“绿色恐怖”的形成。

马英九因中国国民党党产“三中案”遭台北地检署起诉，为表达力挺立场，新党今天由青年军王炳忠、侯汉廷和林明正三人，在新党中央党部召开 “台湾国民党不背书，新党为马英九背书”记者会。

记者会中媒体提问，对于“独派”今天又到中正纪念堂泼漆一事的看法，林明正表示，始作俑者的问题来源还是民进党，之前他们纵容“太阳花学运”用暴力，林飞帆和陈为廷等人都无罪，那请问今天泼漆还有什么问题？“独派”当然有恃无恐，但现在民进党已经执政，这些学生还这样做，未必会有像无罪这么好的遭遇。

侯汉廷则说，“独派”之前去拜访“监察委员”陈师孟获得支持，也是他们敢如此嚣张的一大原因，陈师孟当初说要打击“办绿不办蓝”的法官，还说要关马英九，也声援“独派”学生，加上北检的政治起诉等等，都是在遂行政治目的，打击异己，也成为毁坏“宪政体制”的元凶。

王炳忠强调，这些泼漆的“独派”青年有恃无恐，显然后面有看不见的手在操作，“绿色法西斯力量”在给他们撑腰，这些人打前锋，未来是否还要配合民进党当局用各项司法手段，造成全台湾“绿色恐怖”的形成，都是大家要注意的。

今日（20日）上午，多名“独派”分子前往台北中正纪念堂，对蒋介石铜像泼洒红漆。台北警方表示，经调查，今天5名“独派”激进分子前往中正纪念堂，其中两人突破封锁线，朝蒋介石铜像丢内含颜料的鸡蛋，随后又将整桶油漆泼向中正纪念堂外侧阶梯。

对此，国民党上午表达严厉谴责，称严正要求民进党当局，严惩此次失职人员，对于让激起民众一再冲突犯罪，蔡英文当局应负最大责任。

责任编辑：余鹏飞