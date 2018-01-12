中国传媒大学领导班子调整:胡正荣不再任校长职务

原标题：中国传媒大学领导班子换届调整：胡正荣不再担任校长职务

1月12日下午，教育部、北京市委教育工委领导一行来我校宣布教育部党组关于我校领导班子换届调整的决定，教育部党组成员、副部长杜占元、北京市委教育工委常务副书记郑吉春等领导出席会议。

教育部人事司副司长吕杰宣布了部党组的决定：任命刘延平、刘守训为中国传媒大学副校长；免去胡正荣中国传媒大学校长职务，另有任用；免去姜绪范、蔡翔中国传媒大学副校长职务。任命姜绪范同志为中共中国传媒大学委员会副书记；刘延平同志任中共中国传媒大学委员会委员、常委；免去胡正荣同志中共中国传媒大学委员会副书记、常委、委员职务，另有任用；免去刘守训同志中共中国传媒大学委员会副书记，免去蔡翔同志中共中国传媒大学委员会常委、委员职务。任命王达品同志为中共中国传媒大学委员会委员、常委、副书记、纪律检查委员会书记；免去赵晖同志中共中国传媒大学委员会副书记、常委、委员、纪律检查委员会书记职务。

教育部副部长杜占元代表教育部党组在讲话中对学校新的领导班子提出四点要求：一是把政治建设摆在首位，强化政治意识，把政治要求体现在学校各个方面；二是不折不扣地贯彻党委领导下的校长负责制，党委管好大局，把好方向，履行好对学校全面领导主体责任；三是严明党的政治纪律、政治规矩，营造正气充盈的政治生态；四是抓住“双一流”建设的契机，着力提高办学治校能力和水平。

北京市委教育工委常务副书记郑吉春在讲话中强调，学校要切实将思想、将行动统一到教育部党组的决定和要求上来，凝心聚力、开拓创新，努力推进学校各项事业新的发展。学校领导班子要旗帜鲜明地讲政治，事业至上讲团结，立足首都做贡献，立德树人创一流。

胡正荣同志表示坚决服从教育部党组的安排，衷心祝愿中国传媒大学在教育部党组的领导下、在学校党委的带领下，创造学校更加美好的明天。

蔡翔、刘延平、王达品、姜绪范、刘守训、廖祥忠同志先后在会上作了表态发言。

陈文申书记代表学校党委感谢教育部党组、市委对学校领导班子建设发展的高度重视，学校党委坚决服从部党组的决定，把思想和行动统一到部党组的要求上来，将以对党的事业高度负责的精神，坚定理想信念和宗旨意识，强化责任担当，确保学校各项工作稳步发展，开创学校工作新局面。

全体校领导、校党委委员、纪委委员、各学部（院）党政负责人，主要职能部门负责人参加了会议。

来源：中国传媒大学新闻网

责任编辑：张玉