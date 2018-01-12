人民日报评万豪事件:再豪也不能挑战中国“红线”

原标题：万豪，再“豪”也不能挑战中国“红线” | 睡前聊一会儿

睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。这两天，想必大家多多少少都知道点“万豪事件”，今天下午外交部也对此发声：“我们欢迎外国企业来华投资兴业，同时在华经营的外国公司也应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律，尊重中国人民的民族感情，这个也是任何企业到其他国家投资兴业、开展合作最起码的遵循。”今晚咱们就来聊聊这个。

万豪有多豪？2016年万豪收购喜达屋酒店集团之后，成为全球规模最大的酒店集团，拥有万豪、丽思卡尔顿、威斯汀、喜来登等30个酒店品牌、超过4000 家酒店，遍布全球 74个国家和地区。万豪进入中国也有20年左右，生意也做得风生水起，去年还宣布未来计划在亚太地区新增超过100家豪华酒店，中国市场将占一半左右。

就是这么一个酒店，在发给会员的活动邮件中，将西藏和港澳台地区都列为了“国家”，1月9日，被微博网友@仲举扫地捅到网上，引起舆论的轩然大波。据该网友说，投诉过多次，不但不改，以前只是把港澳台列为国家，这次干脆把西藏也列进去了。同时，也有细心网友发现，将“西藏”列为“国家”只在万豪的中文版邮件中存在，而英文版邮件里并没有。万豪是不是故意为之？给人们留下了一个大大的问号。

汹涌舆情之下，万豪开始接二连三地澄清道歉，最后连万豪集团总裁兼CEO苏安励也出来致歉了，但网友并不买账。一是因为道歉无诚意，至今没有人为此负责并付出代价；二是道歉期间还出现“两面派”的套路，“藏独”组织“西藏之友”在推特上为万豪做法表示“祝贺”，万豪官方推特账号竟还给这一推文点了赞。这边在中国微博道歉，那边却在美国推特点赞“藏独”，这种做法岂能不伤害中国人民的感情、引发中国人民的怒火。

因而，我国相关政府部门也在第一时间介入处理“万豪事件”。上海黄浦区市场监管局予以立案调查；上海市网信办责令万豪国际集团对官方中文网站、中文版APP自行关闭一周，开展全面自查整改，彻底清理违法违规信息；国家旅游局也责成上海市旅游局尽快查明事实，并要求“旅游住宿企业要立即对企业网站和APP上的信息进行全面排查”。依照《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国广告法》，政府部门的迅速行动，既亮明了中国主权神圣不可侵犯的坚定立场，也体现了依法治国的法治精神。

然而，万豪事件仅仅暴露在华外企无视中国主权的冰山一角。据网友举报，除了万豪酒店，达美航空、ZARA、美敦力、可口可乐、巴宝莉、香奈儿、普拉达、宝格丽、卡地亚这一众外企，要么是在展厅将中国与台湾并列，要么是在中英文官网上两面三刀，把台湾列为“国家”，又或是把西藏列入“国家”一栏。面对这种现象，某些外企还能推诿于“系统纰漏”么，还能诿过于“个别员工过失”么？是否该检视自己的傲慢，客户投诉也不处理，非到引发舆情才来进行危机公关；是否该审视自己对中国法律尊重的程度，葛兰素史克、福喜的前车之鉴，难道不足以起到警示效果么？

“中国人民有比海洋、天空更为宽广的胸怀，但我们的眼睛里也决容不下沙子。”国家的主权、民族的感情，是一道醒目的原则红线，不容挑战和触碰。越过，就要付出代价。还记得2008年汶川地震期间，代言迪奥化妆品的美国影星莎朗·斯通，居然宣称汶川地震是“天谴”，结果引起全中国的公愤，最后迪奥郑重道歉，并迅速撤换了莎朗斯通代言的广告；还记得日本APA集团拒不撤右翼书籍，否认慰安妇和南京大屠杀，还恬不知耻地说，“我们还能凭借这件事刷出知名度弥补亏损。”结果引发国内游客不满，各大在线旅游网站下架日本APA集团400余家酒店。正如党的十九大报告宣示：“一切分裂祖国的活动都必将遭到全体中国人坚决反对”，任何时候都不要指望，中国人会在捍卫国家主权和自己核心利益上让步、退缩。

这正是：欢迎外企来赚钱，规行矩步是底线。好了，大家晚安！

（文 | 姜赟）

责任编辑：张玉