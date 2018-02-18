伊朗客机坠毁致66死 尚不确定机上是否有中国公民

原标题 （国际）详讯：伊朗一架客机坠毁66人死亡

新华社德黑兰2月18日电（记者马骁 穆东）伊朗新闻电视台18日援引伊朗官方消息证实，伊朗一架载有66人的客机当天从首都德黑兰飞往西南部城市亚苏季的途中在塞米罗姆市坠毁。伊朗民用航空组织已确认机上66人无人生还。

中国驻伊朗大使馆告诉新华社记者，目前尚不能确定机上是否有中国公民。

失事飞机隶属于伊朗阿塞曼航空公司，是一架ATR-72型涡轮螺旋桨支线客机。机上载有66人，其中包括60名旅客和6名机组成员。

伊朗紧急医疗服务中心负责人说，飞机坠毁地点塞米罗姆市位于伊朗中部伊斯法罕省，据飞行目的地亚苏季约185公里。

据伊朗国家电视台报道，救援人员正在赶往现场，但失事地点地处山区，目前天气条件恶劣，救援难度很大。（完）

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责任编辑：张岩