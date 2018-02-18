原标题：四川雅江发生森林大火 国家防指启动IV级应急响应
四川在线消息（记者 王成栋）针对本月16日发生在四川甘孜州雅江县森林火情。2月18日中午，国家森林防火指挥部办公室决定启动国家森林火灾应急预案IV级响应。
本月16日，四川省雅江县恶古乡马益西村发生森林火灾。17日下午，当地突起大风，至18日上午，过火面积已达66公顷，无人员伤亡。
火场周边恶古村群众78人、牙根村群众79人尚未受到威胁，已做好随时撤离准备。
截至18日下午记者发稿时，四川已共投入1580人（其中森警279人，专业、半专业队382人）和1架卡-32直升机采取接力水泵、直升机吊桶和开设隔离带相结合的方式全力扑救。
此外，国家森防指办公室紧急增调3架卡-32直升机，18日分别从云南保山、玉溪和四川九寨基地赶往火场支援。
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