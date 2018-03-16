俄准备把汉语纳入全国统一考试 这些国家也已施行

原标题：这些国家将汉语纳入高考

来源：大白新闻微信公众号

据报道，3月14日，俄教科部副部长、俄教科监督局局长克拉夫佐夫在俄教科部扩大会议上表示，俄教科监督局已完成举行汉语全国统一考试的技术开发工作，准备把汉语纳入俄全国统一考试（相当于中国高考）。

随着国外汉语热的流行，有些国家已经将汉语纳入本国高考：爱尔兰宣布将在2020年把汉语纳入大学考试外语科目，2022年起大学录取考试将正式开考汉语科目；近几年，提供中文作为毕业考试外语科目的德国学校越来越多，选择中文科目的学生人数也在增加。。。。。。

俄罗斯将汉语纳入高考

据俄罗斯卫星网报道，俄教科部副部长、俄教科监督局局长克拉夫佐夫3月14日在俄教科部扩大会议上表示，俄教科监督局准备把汉语纳入俄全国统一考试，选修汉语的俄罗斯中学生有望在2019年参加全俄汉语统一考试。

克拉夫佐夫表示，自2009年起，俄中学毕业考试和高校入学考试合并为全俄统一考试，进行汉语高考的准备工作已在2017年完成，现已准备将汉语纳入全俄统一考试科目，以便选修汉语的俄中学生能在2019年参加全俄汉语统考。

据悉，目前，俄每年约有75万名中学毕业生参加全俄统考。

报道称，目前，全俄外语统考包括英语、德语、法语、西班牙语4个语种，而之后汉语将作为第5门可选择的外语纳入最终考核体系。

2015年，俄罗斯联邦教育与科学部第一副部长透露，2016年起，俄罗斯将正式试行将汉语作为统一国家考试科目之一。2016年2月1日，俄罗斯联邦教育与科学监督局宣布，将对国家统一考试列入汉语科目进行再次测试，并培训能够检查试题的专家，并着手制定汉语国家统一考试方案。

爱尔兰也将中文纳入高考科目

2017年12月4日，爱尔兰政府发布了其未来10年的外语教学战略。根据这一战略，从2020年起，爱尔兰的高中生可以选修汉语，并可以在2022年的爱尔兰“高考”——高中毕业证书考试中选考汉语。爱尔兰负责教育的政府官员称，这一战略是应对非英语国家崛起和英国脱欧的一项重要教育举措。

当天，爱尔兰教育与技能部部长理查德·布鲁顿公布了《爱尔兰2017年到2026年外语教学战略》，该战略计划在10年内让爱尔兰的教育体系成为欧洲领先的国家之一，其中的一项重大举措就是将汉语纳入爱尔兰高中教育，成为爱尔兰“高考”高中毕业证书考试的一部分。

《战略》称，目前全球局势日新月异，欧洲局势也在不断变化，爱尔兰要为即将面临的挑战做好充分准备。在英国退出欧盟后，爱尔兰将会成为欧元区和欧盟内最大的英语国家。“我们必须将外语教学视为一项关键政策，英国的脱欧与非英语国家的崛起意味着我们这些英语国家需要格外重视外语教学，才能保证今后在世界上有一席之地。”

揭秘德国高考中的中文考试

德国文理高中的学生可以自行选择毕业考试科目。最近几年，提供中文作为毕业考试外语科目的学校越来越多，选择中文科目的学生人数也在增加。

德国波恩黑尔姆霍尔茨文理高级中学自2009年开设汉语课程，两年后将汉语加入到本校的高考外语科目，每年都有学生选择。任课老师沈勇向介绍德国高中毕业考试中文考试的情况说：“作为德国高中毕业考试的科目，考生可以选择笔试，也可以选择口试。中文笔试持续约3小时，主要围绕一篇200至300字的文章进行，共有三个问题。第一个问题类似阅读理解题，考生需要对文章内容进行总结；第二个问题是针对文章的中心话题进行讨论，考察考生的分析能力；第三个问题最难，需要考生对中德两国的国情进行比较。”

相比于中国高考不同的是，德国的“高考”持续时间长达两年，期间所有的期中、期末考试成绩都会被记入总分。除了考试成绩以外，平时成绩同样重要。学生日常的作业分数、课堂积极性、笔记是否工整、出勤等情况都是平时成绩的一部分，与考试成绩的比重各占一半，最后通通计入毕业考试总分。

全球汉语热持续升温

2016年9月，英国政府宣布正式启动中文教学项目“中文培优项目”（MEP），支持英格兰中学汉语教学，计划在2020年底前投入1000万英镑，培养出至少5000名能用汉语交际的年轻人；英国广播公司（BBC）推出免费线上中文课程，从最基础的声调开始教起，有清晰的真人发音以及生动的情境教学，可以在短时间内掌握所有中文问候语且不必花费一分钱。

国家汉办消息显示，英国从政府到民间全方位推动汉语教学，包括颁布国家政令、教育部设立专职岗位、每年定期巡视汉语教学课程、培养本土汉语教师等，5200多所中小学开设汉语课，到2020年全英学汉语人数计划达40万人。

再看其他欧洲国家——

西班牙学习汉语人数已突破4万，参加汉语水平考试人数多年来保持欧洲第一；法国有150余所大学、700多所中小学开设汉语课程，法国教育部为此还设立专职汉语总督学；意大利注册汉语学员逾3万人，40多所大学设置汉语课程和专业。。。。。。

视线转回亚洲。据韩国首尔孔子学院理事长李充阳介绍，韩国是目前全世界汉语教学规模最大、市场最发达的国家。据不完全统计，韩国全国5000万人口中，有1060多万人在学习汉语及汉字，数量居全球首位；每年参加汉语水平考试（HSK）、中小学生汉语考试（YCT）等各类汉语考试人数达17万人次。

作为联合国6种正式工作语言之一的中文，早在2010年，就拥有了“联合国中文日”，时间定在每年中国农历谷雨节气这天。现在，联合国每年有600多名各国雇员参加中文培训与学习。[资料来源：观察者网、人民网、北青网、新华网、光明日报、成都商报]

责任编辑：张玉